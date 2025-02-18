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«Услуга» другу обернулась для пассажира Кольцово административным делом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для гражданина Таджикистана, планировавшего вылететь из Кольцово в Душанбе, помощь «другу», который попросил его взять с собой чемодан с БАДами и уходовыми средствами, обернулась административным делом.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-служба Уральского таможенного управления, при таможенном досмотре в багаже пассажира нашли 500 пакетиков с биологическими добавками к пище и уходовую косметику на 20 килограмм. Сам пассажир заявил, что взять с собой этот чемодан его попросил друг, а о том, что находится внутри, он якобы не знал.
Теперь ему грозит штраф с возможной конфискацией товара по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование).
Начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик, комментируя этот случай, посоветовал пассажирам отказываться что-либо перевозить по чьей-либо просьбе, так как это, по его словам, может грозить не только административным делом, но и уголовным.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-служба Уральского таможенного управления, при таможенном досмотре в багаже пассажира нашли 500 пакетиков с биологическими добавками к пище и уходовую косметику на 20 килограмм. Сам пассажир заявил, что взять с собой этот чемодан его попросил друг, а о том, что находится внутри, он якобы не знал.
Теперь ему грозит штраф с возможной конфискацией товара по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование).
Начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик, комментируя этот случай, посоветовал пассажирам отказываться что-либо перевозить по чьей-либо просьбе, так как это, по его словам, может грозить не только административным делом, но и уголовным.
«До суда могут довести и один айфон, или алкоголь, или даже безобидная на первый взгляд коробочка с сувенирами. По закону нарушителям грозит штраф в размере от одной до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией»,
– сказал Боровик.
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