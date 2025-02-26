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Областной суд оставил в СИЗО гендиректора екатеринбургского «Гортранса» Нугаева
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд не стал отпускать генерального директора екатеринбургского «Гортранса» Сергея Нугаева из СИЗО.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе областного суда, сторона защиты обжаловала решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения для гендиректора ЕМУП «Гортранс» в виде содержания под стражей, но успехов в этом деле не достигла.
Напомним, Нугаев обвиняется в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ранее уголовное дело о коррупции также было возбуждено в отношении других сотрудников екатеринбургского «Гортранса».
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе областного суда, сторона защиты обжаловала решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения для гендиректора ЕМУП «Гортранс» в виде содержания под стражей, но успехов в этом деле не достигла.
«Сергей Нугаев останется под стражей по 12 апреля 2025 года»,
– сказали в суде.
Напомним, Нугаев обвиняется в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ранее уголовное дело о коррупции также было возбуждено в отношении других сотрудников екатеринбургского «Гортранса».
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