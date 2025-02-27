За гибль ребёнка на строительстве газопровода в Талице ответит предприниматель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Талицкий районный суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя Алексея Козлова, признав его виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. Суд квалифицировал его действия по части 2 статьи 216 УК РФ.Как установлено в ходе разбирательства, в период с октября по 4 ноября 2024 года Козлов в рамках договора субподряда выполнял работы по рытью ям для строительства газопровода в городе Талица Свердловской области. Однако при проведении работ он не огородил котлованы, не установил предупредительные знаки и защитные козырьки, что являлось грубым нарушением правил безопасности.4 ноября в вечернее время возле дома на улице Шашмалова, 45, в одну из неогороженных ям упал 9-летний ребёнок. К сожалению, это закончилось смертью несовершеннолетнего, который утонул.Козлов признал свою вину полностью, и дело рассматривалось в особом порядке. Потерпевшей стороне была выплачена компенсация в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того осужденный принёс извинения родителям погибшего.Суд назначил Козлову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Дополнительно ему запрещено заниматься профессиональной деятельностью, связанной с руководством строительными и ремонтными работами, в течение двух лет.Приговор пока не вступил в законную силу, как уточняют в Свердловском областном суде. У предпринимателя и его адвокатов, как и у потерпевшей стороны, есть время обжаловать решение судьи.