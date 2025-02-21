Возрастное ограничение 18+

Клуб работодателей открылся в столице для преодоления вызовов на рынке труда

11.46 Пятница, 28 февраля 2025
Фото: пресс-служба Авито
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Москве профессиональное сообщество работодателей объединилось в Клуб работодателей – в его торжественном открытии приняли участие более 100 руководителей уровня HR-директоров и гендиректоров.

Клуб был создан в рамках стратегического партнёрства Авито Работы и Московского центра инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего».

Встреча предоставила возможность разным работодателям обменяться опытом, обсудить актуальные вызовы рынка труда и найти эффективные решения в условиях кадрового дефицита.

В рамках презентации планов клуба на 2025 год первый замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова и директор по развитию Авито Работы Роман Губанов рассказали о ключевых инициативах, запланированных для участников сообщества.

«Московский рынок труда остается одним из наиболее масштабных и диверсифицированных в стране и в мире, он очень динамичный и постоянно требует глубокого анализа и новых решений для поиска и удержания лучших кадров. Клуб работодателей Москвы — уникальная площадка для обмена экспертизой, где ведущие компании города будут совместно искать эффективные ответы на вызовы рынка, обмениваться лучшими практиками в HR. Эффективным решением является реализация коротких программ обучения для взрослых, профориентация для девятиклассников в момент принятия важного решения выбора колледжа»,

— рассказала Александра Александрова.



Александра Александрова. Фото: пресс-служба Авито


По словам Александровой, правительство Москвы заинтересовано в подобных инициативах, поскольку руководителям города важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для горожан и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задачи прогнозируемого дефицита кадров.

«Рынок труда претерпевает значительные изменения: последние несколько лет он находится в состоянии дефицита. В этой ситуации компании, как правило, фокусируют свое внимание на решение проблем “внутри”, но пора привлекать и внешние силы. Цель Клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке. В дальнейшем планируем расширение клуба, создание комитетов по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие. Как внешний провайдер, мы будем собирать и анализировать актуальные данные по ключевым метрикам, что поможет выработать эффективные методологии подбора кадров»,

— говорит Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.



Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов. Фото: пресс-служба Авито


На панельной дискуссии «Москва карьерная: инструменты для успешного найма и удержания сотрудников» эксперты обсудили тренды рынка труда, вызовы, с которыми сталкиваются компании, а также успешные HR-стратегии для их преодоления. В дискуссии приняли участие представители крупнейших работодателей – торговой сети «Магнит», Московского метрополитена, «Объединённой энергетической компании» и других. В числе прочего была затронута тема влияния демографических факторов и цифровизации на рынок труда.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
«Авито Авто» выступил партнёром на XV ежегодном форуме ForAuto 2025
21 февраля 2025
За год спрос на русскую классику вырос в два раза
24 февраля 2025
Аналитики Авито рассказали о зарплатных перспективах гидов в Екатеринбург
21 февраля 2025
Два свердловских города оказались в числе любимых у пользователей Авито
26 февраля 2025

Могилу создателя первого уральского универсама отыскала в Японии журналистка из Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:28 Учёные УрФУ хотят выявлять онкологию на ранней стадии с помощью искусственном интеллекта
11:46 Клуб работодателей открылся в столице для преодоления вызовов на рынке труда
11:29 Загадочно пропавшую девушку из Полевского нашли в Ижевске
11:03 За посты с оправданием нацисткой идеологии будут судить 19-летнего жителя Свердловской области
10:36 Судьбу лошади Ивы решили в Свердловском областном суде
09:47 В Нижнем Тагиле будут судить таксиста за кражу 35 тысяч рублей у пьяного пассажира
08:52 За сутки в Свердловской области зарегистрировали почти полсотни ДТП
08:37 Верхнепышминский техуниверситет возглавил рейтинг свердловских вузов
21:16 За гибль ребёнка на строительстве газопровода в Талице ответит предприниматель
21:05 В Екатеринбурге перекроют движение по путепроводу возле завода «Калина»
20:30 Совратившего уралмашевского школьника уралмашевца разыскивает полиция
20:02 В Свердловской области за сутки произошло 71 ДТП
19:17 Ещё на один пожар снизилось суточное количество свердловских возгораний
18:50 «Услуга» другу обернулась для пассажира Кольцово административным делом
16:24 Уголовное дело наехавшего на авиатехника пилота «Уральских авиалиний» прекратили
15:53 Из-за брака по принуждению в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
15:32 С апреля Ботанический сад УрО РАН начнёт работать по выходным
15:18 Толкнувшему под машину женщину в 2015 году жителю Красноуфимска вынесли новый приговор
14:57 Билеты на первый матч КХЛ на «УГМК арене» можно будет купить с 7 марта
14:48 Областной суд оставил в СИЗО гендиректора екатеринбургского «Гортранса» Нугаева
13:42 В Свердловской области почти в два раза возросло число особо тяжких преступлений
13:28 Глава СК потребовал доклад о нападении ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге
13:02 За три дня в Екатеринбург ввезли 177 тонн овощей и фруктов
12:24 Водитель из Краснотурьинска дважды за сутки попался пьяным за рулём
11:58 Уральцы рассказали, что для них важно при выборе жилья в новостройке
11:05 В Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» сотрудники полиции «задержали» собаку
Все новости Свердловской области
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
Все новости России и мира
12:28 Учёные УрФУ хотят выявлять онкологию на ранней стадии с помощью искусственном интеллекта
11:46 Клуб работодателей открылся в столице для преодоления вызовов на рынке труда
11:29 Загадочно пропавшую девушку из Полевского нашли в Ижевске
11:03 За посты с оправданием нацисткой идеологии будут судить 19-летнего жителя Свердловской области
10:36 Судьбу лошади Ивы решили в Свердловском областном суде
09:47 В Нижнем Тагиле будут судить таксиста за кражу 35 тысяч рублей у пьяного пассажира
08:52 За сутки в Свердловской области зарегистрировали почти полсотни ДТП
08:37 Верхнепышминский техуниверситет возглавил рейтинг свердловских вузов
21:16 За гибль ребёнка на строительстве газопровода в Талице ответит предприниматель
21:05 В Екатеринбурге перекроют движение по путепроводу возле завода «Калина»
20:30 Совратившего уралмашевского школьника уралмашевца разыскивает полиция
20:02 В Свердловской области за сутки произошло 71 ДТП
19:17 Ещё на один пожар снизилось суточное количество свердловских возгораний
18:50 «Услуга» другу обернулась для пассажира Кольцово административным делом
16:24 Уголовное дело наехавшего на авиатехника пилота «Уральских авиалиний» прекратили
15:53 Из-за брака по принуждению в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
15:32 С апреля Ботанический сад УрО РАН начнёт работать по выходным
15:18 Толкнувшему под машину женщину в 2015 году жителю Красноуфимска вынесли новый приговор
14:57 Билеты на первый матч КХЛ на «УГМК арене» можно будет купить с 7 марта
14:48 Областной суд оставил в СИЗО гендиректора екатеринбургского «Гортранса» Нугаева
13:42 В Свердловской области почти в два раза возросло число особо тяжких преступлений
13:28 Глава СК потребовал доклад о нападении ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге
13:02 За три дня в Екатеринбург ввезли 177 тонн овощей и фруктов
12:24 Водитель из Краснотурьинска дважды за сутки попался пьяным за рулём
11:58 Уральцы рассказали, что для них важно при выборе жилья в новостройке
11:05 В Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» сотрудники полиции «задержали» собаку
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK