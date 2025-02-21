Клуб работодателей открылся в столице для преодоления вызовов на рынке труда





— рассказала Александра Александрова. «Московский рынок труда остается одним из наиболее масштабных и диверсифицированных в стране и в мире, он очень динамичный и постоянно требует глубокого анализа и новых решений для поиска и удержания лучших кадров. Клуб работодателей Москвы — уникальная площадка для обмена экспертизой, где ведущие компании города будут совместно искать эффективные ответы на вызовы рынка, обмениваться лучшими практиками в HR. Эффективным решением является реализация коротких программ обучения для взрослых, профориентация для девятиклассников в момент принятия важного решения выбора колледжа»,

Александра Александрова. Фото: пресс-служба Авито





— говорит Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы. «Рынок труда претерпевает значительные изменения: последние несколько лет он находится в состоянии дефицита. В этой ситуации компании, как правило, фокусируют свое внимание на решение проблем “внутри”, но пора привлекать и внешние силы. Цель Клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке. В дальнейшем планируем расширение клуба, создание комитетов по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие. Как внешний провайдер, мы будем собирать и анализировать актуальные данные по ключевым метрикам, что поможет выработать эффективные методологии подбора кадров»,

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов. Фото: пресс-служба Авито

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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В Москве профессиональное сообщество работодателей объединилось в Клуб работодателей – в его торжественном открытии приняли участие более 100 руководителей уровня HR-директоров и гендиректоров.Клуб был создан в рамках стратегического партнёрства Авито Работы и Московского центра инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего».Встреча предоставила возможность разным работодателям обменяться опытом, обсудить актуальные вызовы рынка труда и найти эффективные решения в условиях кадрового дефицита.В рамках презентации планов клуба на 2025 год первый замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова и директор по развитию Авито Работы Роман Губанов рассказали о ключевых инициативах, запланированных для участников сообщества.По словам Александровой, правительство Москвы заинтересовано в подобных инициативах, поскольку руководителям города важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для горожан и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задачи прогнозируемого дефицита кадров.На панельной дискуссии «Москва карьерная: инструменты для успешного найма и удержания сотрудников» эксперты обсудили тренды рынка труда, вызовы, с которыми сталкиваются компании, а также успешные HR-стратегии для их преодоления. В дискуссии приняли участие представители крупнейших работодателей – торговой сети «Магнит», Московского метрополитена, «Объединённой энергетической компании» и других. В числе прочего была затронута тема влияния демографических факторов и цифровизации на рынок труда.