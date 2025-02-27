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Глава СК потребовал доклад о нападении ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин доложить ему ходе уголовного дела, которое возбудили в связи с нападением ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге.
Напомним, инцидент, о котором идёт речь, произошёл накануне. Матери пришлось накрыть ребёнка своим телом, чтобы защитить его от агрессивной собаки.
«Главе ведомства будет представлен доклад в связи с публикацией о нападении собаки на женщину с ребёнком в уральской столице»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, инцидент, о котором идёт речь, произошёл накануне. Матери пришлось накрыть ребёнка своим телом, чтобы защитить его от агрессивной собаки.
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