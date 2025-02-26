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Водитель из Краснотурьинска дважды за сутки попался пьяным за рулём
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Краснотурьинске госавтоинспекторы задержали за пьяную езду одного и того же водителя два раза в подряд с разницей в несколько часов.
Это случилось во вторник, 25 февраля. Как сообщили в свердловском УГИБДД, первый раз его остановили утром. Он ехал на Renault Logan из Краснотурьинска в сторону Североуральска. Тогда уровень алкоголя в его крови составил почти 0,9 промилле, что значительно превышает допустимую норму. А во второй раз его застали за рулём Chevrolet Lacetti. Повторный текст показал уже 0,96 промилле.
Сообщается, что оба автомобиля были изъяты и отправлены на спецстоянку, а водителю теперь грозит лишение прав и штраф 90 тысяч рублей за оба нарушения.
Отмечается, что поймать опасного водителя госавтоинспекторы смогли благодаря неравнодушным гражданам.
Это случилось во вторник, 25 февраля. Как сообщили в свердловском УГИБДД, первый раз его остановили утром. Он ехал на Renault Logan из Краснотурьинска в сторону Североуральска. Тогда уровень алкоголя в его крови составил почти 0,9 промилле, что значительно превышает допустимую норму. А во второй раз его застали за рулём Chevrolet Lacetti. Повторный текст показал уже 0,96 промилле.
«Мужчина пытался оправдаться, что выпивал накануне вечером. Однако его действия представляли явную опасность для окружающих, поскольку он действовал осознанно, несмотря на своё состояние. Этот инцидент мог бы остаться рядовым, если бы история не получила неожиданное продолжение»,
– рассказали в пресс-группе.
Сообщается, что оба автомобиля были изъяты и отправлены на спецстоянку, а водителю теперь грозит лишение прав и штраф 90 тысяч рублей за оба нарушения.
Отмечается, что поймать опасного водителя госавтоинспекторы смогли благодаря неравнодушным гражданам.
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