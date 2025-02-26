Водитель из Краснотурьинска дважды за сутки попался пьяным за рулём

– рассказали в пресс-группе.

«Мужчина пытался оправдаться, что выпивал накануне вечером. Однако его действия представляли явную опасность для окружающих, поскольку он действовал осознанно, несмотря на своё состояние. Этот инцидент мог бы остаться рядовым, если бы история не получила неожиданное продолжение»,