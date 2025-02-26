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Ещё на один пожар снизилось суточное количество свердловских возгораний
Фото: Вечерние Ведомости
Чем теплее становится на Урале, тем меньше становится возгораний на территории Свердловской области. Только очень уж медленно снижается их количество — всего по одному пожару в сутки. И если в понедельник их было 16, а во вторник — 15, то вчера, в среду, 26 февраля свердловские пожарные выезжали на 14 вызовов. Об этом свидетельствуют сводки МЧС России.
Всего 21% вчерашних пожаров произошёл в жилом секторе. Самый крупный из них — площадью в 80 квадратных метров — случился в посёлке Белоярская Застава. В районе улицы Пригородный проезд там горели надворные постройки. К месту происшествия прибыла дюжина огнеборцев, и пожар был ликвидирован за 34 минуты.
Ровно такой же объём площади охватил огонь и в Екатеринбурге, на улице Техническая. Там загорелся мусор в заброшенном здании. Пожарные поработали в данном случае чуть дольше — 43 минуты, — возможно потому, что и отправлено на вызов было на два человека меньше, чем на тушение поселкового.
Довольно крупный пожар случился вчера и в Белоярском. Огонь охватил 54 квадратных метра частного жилого дома, расположенного на улице Красного Октября. На его ликвидацию была прислана «чёртова дюжина» пожарных, которые выполнили работу за 49 минут.
Несмотря на всё ещё большое количество возгораний, вчерашние пожары в Свердловской области не погубили ничьей жизни, да и вреда здоровья никому не нанесли.
Всего 21% вчерашних пожаров произошёл в жилом секторе. Самый крупный из них — площадью в 80 квадратных метров — случился в посёлке Белоярская Застава. В районе улицы Пригородный проезд там горели надворные постройки. К месту происшествия прибыла дюжина огнеборцев, и пожар был ликвидирован за 34 минуты.
Ровно такой же объём площади охватил огонь и в Екатеринбурге, на улице Техническая. Там загорелся мусор в заброшенном здании. Пожарные поработали в данном случае чуть дольше — 43 минуты, — возможно потому, что и отправлено на вызов было на два человека меньше, чем на тушение поселкового.
Довольно крупный пожар случился вчера и в Белоярском. Огонь охватил 54 квадратных метра частного жилого дома, расположенного на улице Красного Октября. На его ликвидацию была прислана «чёртова дюжина» пожарных, которые выполнили работу за 49 минут.
Несмотря на всё ещё большое количество возгораний, вчерашние пожары в Свердловской области не погубили ничьей жизни, да и вреда здоровья никому не нанесли.
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