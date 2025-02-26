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Ещё на один пожар снизилось суточное количество свердловских возгораний

19.17 Четверг, 27 февраля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Чем теплее становится на Урале, тем меньше становится возгораний на территории Свердловской области. Только очень уж медленно снижается их количество — всего по одному пожару в сутки. И если в понедельник их было 16, а во вторник — 15, то вчера, в среду, 26 февраля свердловские пожарные выезжали на 14 вызовов. Об этом свидетельствуют сводки МЧС России.

Всего 21% вчерашних пожаров произошёл в жилом секторе. Самый крупный из них — площадью в 80 квадратных метров — случился в посёлке Белоярская Застава. В районе улицы Пригородный проезд там горели надворные постройки. К месту происшествия прибыла дюжина огнеборцев, и пожар был ликвидирован за 34 минуты.

Ровно такой же объём площади охватил огонь и в Екатеринбурге, на улице Техническая. Там загорелся мусор в заброшенном здании. Пожарные поработали в данном случае чуть дольше — 43 минуты, — возможно потому, что и отправлено на вызов было на два человека меньше, чем на тушение поселкового.

Довольно крупный пожар случился вчера и в Белоярском. Огонь охватил 54 квадратных метра частного жилого дома, расположенного на улице Красного Октября. На его ликвидацию была прислана «чёртова дюжина» пожарных, которые выполнили работу за 49 минут.

Несмотря на всё ещё большое количество возгораний, вчерашние пожары в Свердловской области не погубили ничьей жизни, да и вреда здоровья никому не нанесли.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:48 Областной суд оставил в СИЗО гендиректора екатеринбургского «Гортранса» Нугаева
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13:28 Глава СК потребовал доклад о нападении ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге
13:02 За три дня в Екатеринбург ввезли 177 тонн овощей и фруктов
12:24 Водитель из Краснотурьинска дважды за сутки попался пьяным за рулём
11:58 Уральцы рассказали, что для них важно при выборе жилья в новостройке
11:05 В Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» сотрудники полиции «задержали» собаку
10:47 28 миллионов рублей придётся заплатить екатеринбуржцу за незаконно вырубленный лес
10:17 Водителей предупреждают о заснеженности трассы Екатеринбург – Тюмень
10:04 В связи с нападением ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
09:10 После драки учеников в школьном туалете в Среднеуральске СК возбудил уголовное дело
21:41 В Екатеринбурге хоккейные болельщики оригинальным способом прощаются с Дворцом спорта
21:11 «Уральского гусара» переводят на «двойку»
20:37 Попавшая в Байкаловском районе под трактор женщина получит компенсацию за травмы
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