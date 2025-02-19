28 миллионов рублей придётся заплатить екатеринбуржцу за незаконно вырубленный лес





– рассказали в ведомстве. «В результате действий виновного спилено более 500 сосен, несколько берёз и осин, в связи с чем региональному министерству по управлению государственным имуществом причинен материальный ущерб в размере свыше 21 миллиона рублей, а также свердловскому лесничеству министерства обороны РФ на 7 миллионов рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 27 февраля, в Чкаловском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор 45-летнему местному жителю, незаконно вырубившему более 500 деревьев, некоторые из которых были на территории Минобороны.Суд признал его виновным в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).Как рассказали в прокуратуре, в декабре 2021 года осуждённый заключил договор с индивидуальным предпринимателем, согласно которому должен был вырубить деревья на его земельном участке, но пошёл дальше и продолжил вырубку за пределами участка, который был в договоре.Сообщается, что спиленные деревья он продал.Судья назначил ему 7 лет в исправительной колонии общего режима с запретом заниматься заготовкой и перевозкой древесины на 3 года. Также суд удовлетворил исковые требования прокурора по взысканию суммы ущерба.