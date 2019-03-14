Битва между коммунистами и комсомольцами произошла во время заседания свердловского обкома КПРФ

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Громкий скандал разразился на заседании свердловского обкома КПРФ. Во время проведения заседания обкома в зал неожиданно ворвались около 20 человек комсомольцев во главе с депутатом городской думы Андреем Пирожковым и потребовали отставки лидера региональных коммунистов Александра Ивачева.Стоит отметить, что в повестке заседания обкома партии значился вопрос о роспуске городской комсомольской организации и исключение из числа членов обкома и партии нескольких человек, среди которых числятся экс-депутат гордумы, а в прошлом сподвижник Ивачева Эдуард Мансуров и лидер екатеринбургских комсомольцев Андрей Хабаров.Ворвавшиеся в зал представители молодёжного крыла КПРФ скандировали: «Позор!», и «Ивачева в отставку!». В ходе партийной «разборки» завязалась потасовка.После того, как комсомольцев всё же вытеснили из зала, где проходило заседание обкома, они устроили митинг в фойе и раздавая листовки с заявлениями о коррупции и поборах в Свердловском обкоме КПРФ.Навести маломальский порядок, удалось только прибывшим к месту партийных «боёв» сотрудникам полиции, которых, с заявлением о попытке рейдерского захвата партийного помещения, вызвал член областного комитета КПРФ Александр Ладыгин.Не смотря на серьёзность обвинений прозвучавших со стороны Ладыгина, полиция не стала задерживать комсомольских бунтарей, устроивших потасовку в свердловском обкоме КПРФ, прислушавшись к их доводам.«Мы объяснили правоохранителям, что имеем право находиться на заседании обкома согласно уставу партии, показали партбилеты. В зале были только члены партии. Сейчас мы стоим на улице у обкома, поскольку работники аппарата внутрь нас не пускают. Ждем завершения заседания, чтобы поговорить с однопартийцами и попытаться донести до них свою позицию», - заявил депутат городской думы Екатеринбурга, и инициатор комсомольского бунта, Андрей Пирожков.