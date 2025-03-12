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В УрФУ разработали технологию создания оптического волокна

14.13 Понедельник, 17 марта 2025
Фото: УрФУ
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В Уральском федеральном университете сообщили, что их исследователи разработали два класса оптических материалов, которые могут быть востребованы в медицине и космической отрасли.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ, первый класс оптического материала можно использовать в экстремальных условиях, то есть при высоких температурах, мощном ионизирующем излучении и механических нагрузках. Его предлагают использовать в космосе. А второй класс основан на галогенидах серебра и предназначен для медицинских технологий и системах, которые взаимодействуют с человеком.

По словам соавтора разработки, научного сотрудника сотрудник лаборатории волоконных технологий и фотоники УрФУ Анастасии Южаковов, второй класс оптического волокна безопасен для организма.

«Оптические волокна на основе галогенидов серебра обладают уникальными характеристиками. Их главное преимущество – способность пропускать свет в среднем и дальнем инфракрасных диапазонах, что делает их незаменимыми в ряде высокотехнологичных систем, особенно в медицине. Одной из ключевых причин, почему эти волокна могут быть востребованы в медицинской сфере, является их полная биосовместимость. Они безопасны для организма, не токсичны, легко стерилизуются и хорошо взаимодействуют с живыми тканями, что критически важно для медицинского оборудования»,

– пояснила Анастасия Южакова.


Учёные предлагают использовать этот материал в спектрометрах, где «традиционные» стекла, содержащие токсичные соединения таллия, можно заменить на более безопасные и устойчивые к влаге аналоги, и при этом сохранить их прозрачность.

Подчеркивается, что исследователям удалось наладить полный цикл производства оптических материалов, начиная с этапа создания высокочистого сырья.

«Используются только отечественные компоненты – хлористые и бромистоводородные кислоты высокой чистоты (что значительно снижает затраты на этапе синтеза), а также соли серебра. Эти материалы доступны и не относятся к драгоценным металлам, что делает технологию экономичной»,

– рассказали в университете.


Авторы разработки также считают, что для внедрения данной технологии предприятиям не нужно будет менять оборудования – достаточно будет адаптировать уже имеющиеся, доработать отдельные узлы или модернизировать систему контроля температуры.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:13 В УрФУ разработали технологию создания оптического волокна
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13:10 Глава СК заинтересовался инцидентом с уборщицей в екатеринбургской школе
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12:06 СМИ сообщают о толпах иностранцев возле миграционного центра на улице Чекистов в Екатеринбурге
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10:14 У неплатившего алименты детям отца из Екатеринбурга арестовали дорогую иномарку
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08:34 Глава СК потребовал доклад по факту смерти 18-летнего парня в Нижнем Тагиле
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18:37 Мужчину обвиняют в смерти знакомого в Нижнем Тагиле после удара колуном
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17:02 За сутки в Свердловской области зарегистрировано 106 ДТП
15:55 В Екатеринбурге задержали активиста во время пикета в поддержку «Фонда Ройзмана*»
14:57 В Свердловской области за неделю зарегистрировано 62 пожара
13:49 Необычные услуги Екатеринбурга: от оживленных фотографий до индивидуальных комиксов
13:29 В Екатеринбурге 15-летний подросток попал под колеса автомобиля на красном сигнале светофора
11:57 В Свердловской области ищут пропавшего 14-летнего мальчика
11:17 ДТП с питбайками в Свердловской области: пострадала 10-летняя девочка
19:17 Екатерина Мизулина получила жалобы от учеников СУНЦ УрФУ на давление со стороны администрации после отравления
18:23 Глава СК ждёт доклад о многоквартирном доме с трещинами в котором живут переселенцы и сироты в Свердловской области
16:42 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пьяного пешехода
16:29 В Свердловской области работнику железной дороги выплатили более 4,2 млн рублей после проверки прокуратуры
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