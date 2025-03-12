В УрФУ разработали технологию создания оптического волокна





– пояснила Анастасия Южакова. «Оптические волокна на основе галогенидов серебра обладают уникальными характеристиками. Их главное преимущество – способность пропускать свет в среднем и дальнем инфракрасных диапазонах, что делает их незаменимыми в ряде высокотехнологичных систем, особенно в медицине. Одной из ключевых причин, почему эти волокна могут быть востребованы в медицинской сфере, является их полная биосовместимость. Они безопасны для организма, не токсичны, легко стерилизуются и хорошо взаимодействуют с живыми тканями, что критически важно для медицинского оборудования»,





– рассказали в университете. «Используются только отечественные компоненты – хлористые и бромистоводородные кислоты высокой чистоты (что значительно снижает затраты на этапе синтеза), а также соли серебра. Эти материалы доступны и не относятся к драгоценным металлам, что делает технологию экономичной»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Уральском федеральном университете сообщили, что их исследователи разработали два класса оптических материалов, которые могут быть востребованы в медицине и космической отрасли.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ, первый класс оптического материала можно использовать в экстремальных условиях, то есть при высоких температурах, мощном ионизирующем излучении и механических нагрузках. Его предлагают использовать в космосе. А второй класс основан на галогенидах серебра и предназначен для медицинских технологий и системах, которые взаимодействуют с человеком.По словам соавтора разработки, научного сотрудника сотрудник лаборатории волоконных технологий и фотоники УрФУ Анастасии Южаковов, второй класс оптического волокна безопасен для организма.Учёные предлагают использовать этот материал в спектрометрах, где «традиционные» стекла, содержащие токсичные соединения таллия, можно заменить на более безопасные и устойчивые к влаге аналоги, и при этом сохранить их прозрачность.Подчеркивается, что исследователям удалось наладить полный цикл производства оптических материалов, начиная с этапа создания высокочистого сырья.Авторы разработки также считают, что для внедрения данной технологии предприятиям не нужно будет менять оборудования – достаточно будет адаптировать уже имеющиеся, доработать отдельные узлы или модернизировать систему контроля температуры.