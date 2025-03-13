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Под Первоуральском частично перекрыли трассу из-за опрокинувшегося грузовика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Под Первоуральском на трассе «Пермь – Екатеринбург», в районе съезда в сторону Дегтярска, опрокинулся грузовик. В результате аварии проезжая часть оказалась частично перекрыта.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением и на ехал на металлическое ограждение. Это привело к тому, что грузовик опрокинулся и груз вывалился на дорогу. Сейчас движение организовано по одной полосе, предупреждают в УГИБДД региона.
В аварии, к счастью, обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением и на ехал на металлическое ограждение. Это привело к тому, что грузовик опрокинулся и груз вывалился на дорогу. Сейчас движение организовано по одной полосе, предупреждают в УГИБДД региона.
«Автоинспекторы работают на месте происшествиям, проводят процессуальные действия, регулируют поток»,
– сказали в пресс-группе.
В аварии, к счастью, обошлось без пострадавших.
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