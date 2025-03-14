Глава СК заинтересовался инцидентом с уборщицей в екатеринбургской школе

– говорится в сообщении информационного центра СК.

«Внимание главы ведомства обращено на публикацию о том, что уборщица в ходе словесного конфликта с одним из обучающихся из-за нарушения им правил поведения, схватила мальчика за руки и одежду, после чего стала толкать»,