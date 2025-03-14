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Глава СК заинтересовался инцидентом с уборщицей в екатеринбургской школе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о произошедшем в одной из школ Екатеринбурге, где, как сообщается, между уборщицей и учеником произошёл конфликт.
На прошлой неделе в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» было опубликовано видео, на котором видно, уборщица держала мальчика за кофту. Сам ребёнок, судя по кадрам, сначала держался руками за сиденья, стоящие в школьном коридоре, после чего сел на пол. Вероятно, речь идёт об этом случае.
«Внимание главы ведомства обращено на публикацию о том, что уборщица в ходе словесного конфликта с одним из обучающихся из-за нарушения им правил поведения, схватила мальчика за руки и одежду, после чего стала толкать»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
На прошлой неделе в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» было опубликовано видео, на котором видно, уборщица держала мальчика за кофту. Сам ребёнок, судя по кадрам, сначала держался руками за сиденья, стоящие в школьном коридоре, после чего сел на пол. Вероятно, речь идёт об этом случае.
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