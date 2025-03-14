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Глава СК заинтересовался инцидентом с уборщицей в екатеринбургской школе

13.10 Понедельник, 17 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о произошедшем в одной из школ Екатеринбурге, где, как сообщается, между уборщицей и учеником произошёл конфликт.

«Внимание главы ведомства обращено на публикацию о том, что уборщица в ходе словесного конфликта с одним из обучающихся из-за нарушения им правил поведения, схватила мальчика за руки и одежду, после чего стала толкать»,

– говорится в сообщении информационного центра СК.


На прошлой неделе в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» было опубликовано видео, на котором видно, уборщица держала мальчика за кофту. Сам ребёнок, судя по кадрам, сначала держался руками за сиденья, стоящие в школьном коридоре, после чего сел на пол. Вероятно, речь идёт об этом случае.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:10 Глава СК заинтересовался инцидентом с уборщицей в екатеринбургской школе
12:33 В Сысерти сотрудники ГИБДД остановили пьяного дальнобойщика
12:06 СМИ сообщают о толпах иностранцев возле миграционного центра на улице Чекистов в Екатеринбурге
11:28 Принудительными работами наказали жительницу Белоярского за угрозу директрисе школы
10:14 У неплатившего алименты детям отца из Екатеринбурга арестовали дорогую иномарку
09:12 В МЧС опровергли сообщения о «хлопке» в Каменске-Уральском
08:58 Свердловская ГАИ предупреждает о скользких дорогах после снегопадов
08:34 Глава СК потребовал доклад по факту смерти 18-летнего парня в Нижнем Тагиле
19:07 В Екатеринбург вернутся холода. В течение недели будут идти мокрый снег и дождь
18:37 Мужчину обвиняют в смерти знакомого в Нижнем Тагиле после удара колуном
18:19 Куда сходить в Екатеринбурге с 17 по 23 марта?
17:02 За сутки в Свердловской области зарегистрировано 106 ДТП
15:55 В Екатеринбурге задержали активиста во время пикета в поддержку «Фонда Ройзмана*»
14:57 В Свердловской области за неделю зарегистрировано 62 пожара
13:49 Необычные услуги Екатеринбурга: от оживленных фотографий до индивидуальных комиксов
13:29 В Екатеринбурге 15-летний подросток попал под колеса автомобиля на красном сигнале светофора
11:57 В Свердловской области ищут пропавшего 14-летнего мальчика
11:17 ДТП с питбайками в Свердловской области: пострадала 10-летняя девочка
19:17 Екатерина Мизулина получила жалобы от учеников СУНЦ УрФУ на давление со стороны администрации после отравления
18:23 Глава СК ждёт доклад о многоквартирном доме с трещинами в котором живут переселенцы и сироты в Свердловской области
16:42 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пьяного пешехода
16:29 В Свердловской области работнику железной дороги выплатили более 4,2 млн рублей после проверки прокуратуры
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