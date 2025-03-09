Главред «Вечерних ведомостей» – о своем аресте, причинах преследования и той самой уральской идентичности 

– пишет Владислав.

«Удивительное совпадение, но в этом году я глубже погрузился в тему уральской и екатеринбургской идентичности с подачи вице-мэра Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, от которого в январе мне пришло письмо с просьбой принять участие в разработке стратегического плана развития города и выделить особенности Екатеринбурга. Я к этой просьбе отнесся со всей ответственностью и направил в ответ целый материал. А потом не прошло и месяца и ко мне обращаются организаторы Лиги дебатов – очень деятельные ребята из местного отделения партии "Новые люди" – с предложением выступить с лекцией схожей тематики. Ну тут грех отказываться – когда под рукой практически готовый материал, который нужно лишь немного доработать – что не трудно, ведь тему уральской идентичности я периодически затрагиваю и в ходе своих экскурсий»,