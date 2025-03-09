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Главред «Вечерних ведомостей» – о своем аресте, причинах преследования и той самой уральской идентичности
Фото: Вечерние ведомости
Владислав Постников, которого 14 марта оставили в тагильском спецприемнике еще на 14 суток, прокомментировал свой повторный арест и информационный шум вокруг него. Пост главного редактора опубликован в телеграм-канале «Владислав Постников».
О возможных причинах ареста. По словам Владислава, множество косвенных признаков указывают на то, что триггером для ареста послужил анонс его лекции на «Вечере уральской идентичности» (причём, с его слов, это подтвердила омбудсмен Татьяна Мерзлякова в разговоре с его близкими). Между тем, после запуска так называемого «карусельного ареста» стало понятно, что это не единственная причина преследования (ведь лекция уже была сорвана, отмечает главный редактор).
Об идентичности. По словам Владислава Постникова, к теме идентичности региона его просили обратиться… городские власти.
О «сепаратизме». После первого ареста некоторые сомнительные ресурсы стали распространять не соответствующие действительности сведения. «Уже находясь в заключении, я стал получать новости, что некоторые медиа, будто пытаясь оправдать мой арест по нелепому поводу (пост четырёхлетней давности) в свойственной манере смешали всё в кучу – идентичность и сепаратизм – начали распространять самые дикие мифы про Уральскую республику, утверждая, что я якобы призывал к отделению её от России или поддерживал такие призывы. Однако соль в том, что все мои посты про Уральскую республику 1993 года были постами ликбеза – объясняющими, что проект Росселя–Гайды был не про сепаратизм, а про федерализм, в рамках действовавшей на тот момент конституции РСФСР»,– передает Постников.
Об отделении территории. «Я никогда не призывал к отделению уральской республики от России – и не потому, что законом это запрещено, а потому, что это мои убеждения, сформировавшиеся много лет назад. Отделение какой-то территории – это такая вещь, которая в современных условиях практически всегда сопровождается большим кровопролитием. А этого я не хотел и не хочу для своей страны», – заявил главный редактор.
И ещё раз об идентичности. «Вместе с потребностью быть частью одной большой общности народа – у людей есть и желание иметь региональную и локальную идентичность. На Урале и в Екатеринбурге, в частности, это особенно ярко выражено. Приравнивать это к сепаратизму – полнейшее невежество. В невежестве и непонимании, к слову, кроется корень многих проблем в нашем государстве», – считает Постников.
По его словам, потребность иметь собственную идентичность проявляется и на уровне региональной власти. «Как пример, попытка заменить официальное название “Свердловская область” на “Средний Урал”. Эта, в общем-то, крайне неточная подмена не только в текстах на областных информационных ресурсах произошла, но и даже в названии официального сайта правительства Свердловской области – midural.ru. Это ведь как раз про идентичность – никто не хочет быть одной областью из множества областей. Хочется быть чем-то особенным и подчеркнуть свою уникальность. Это же касается и уже ставшего определенным брендом понятия “опорный край”», – заключил главный редактор.
О возможных причинах ареста. По словам Владислава, множество косвенных признаков указывают на то, что триггером для ареста послужил анонс его лекции на «Вечере уральской идентичности» (причём, с его слов, это подтвердила омбудсмен Татьяна Мерзлякова в разговоре с его близкими). Между тем, после запуска так называемого «карусельного ареста» стало понятно, что это не единственная причина преследования (ведь лекция уже была сорвана, отмечает главный редактор).
Об идентичности. По словам Владислава Постникова, к теме идентичности региона его просили обратиться… городские власти.
«Удивительное совпадение, но в этом году я глубже погрузился в тему уральской и екатеринбургской идентичности с подачи вице-мэра Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, от которого в январе мне пришло письмо с просьбой принять участие в разработке стратегического плана развития города и выделить особенности Екатеринбурга. Я к этой просьбе отнесся со всей ответственностью и направил в ответ целый материал. А потом не прошло и месяца и ко мне обращаются организаторы Лиги дебатов – очень деятельные ребята из местного отделения партии "Новые люди" – с предложением выступить с лекцией схожей тематики. Ну тут грех отказываться – когда под рукой практически готовый материал, который нужно лишь немного доработать – что не трудно, ведь тему уральской идентичности я периодически затрагиваю и в ходе своих экскурсий»,
– пишет Владислав.
О «сепаратизме». После первого ареста некоторые сомнительные ресурсы стали распространять не соответствующие действительности сведения. «Уже находясь в заключении, я стал получать новости, что некоторые медиа, будто пытаясь оправдать мой арест по нелепому поводу (пост четырёхлетней давности) в свойственной манере смешали всё в кучу – идентичность и сепаратизм – начали распространять самые дикие мифы про Уральскую республику, утверждая, что я якобы призывал к отделению её от России или поддерживал такие призывы. Однако соль в том, что все мои посты про Уральскую республику 1993 года были постами ликбеза – объясняющими, что проект Росселя–Гайды был не про сепаратизм, а про федерализм, в рамках действовавшей на тот момент конституции РСФСР»,– передает Постников.
Об отделении территории. «Я никогда не призывал к отделению уральской республики от России – и не потому, что законом это запрещено, а потому, что это мои убеждения, сформировавшиеся много лет назад. Отделение какой-то территории – это такая вещь, которая в современных условиях практически всегда сопровождается большим кровопролитием. А этого я не хотел и не хочу для своей страны», – заявил главный редактор.
И ещё раз об идентичности. «Вместе с потребностью быть частью одной большой общности народа – у людей есть и желание иметь региональную и локальную идентичность. На Урале и в Екатеринбурге, в частности, это особенно ярко выражено. Приравнивать это к сепаратизму – полнейшее невежество. В невежестве и непонимании, к слову, кроется корень многих проблем в нашем государстве», – считает Постников.
По его словам, потребность иметь собственную идентичность проявляется и на уровне региональной власти. «Как пример, попытка заменить официальное название “Свердловская область” на “Средний Урал”. Эта, в общем-то, крайне неточная подмена не только в текстах на областных информационных ресурсах произошла, но и даже в названии официального сайта правительства Свердловской области – midural.ru. Это ведь как раз про идентичность – никто не хочет быть одной областью из множества областей. Хочется быть чем-то особенным и подчеркнуть свою уникальность. Это же касается и уже ставшего определенным брендом понятия “опорный край”», – заключил главный редактор.
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