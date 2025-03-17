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СМИ сообщают, что погибший в Нижнем Тагиле парень умер от переохлаждения
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Эксперты считают, что 18-летний парень, которого нашли мёртвым после конфликта в кальянной, умер от переохлаждения. Об этом пишет Е1.
По данным издания, мама погибшего молодого человека в версию с переохлаждением не верит.
Напомним, в полиции и СК утверждают, что следов насильственной смерти на теле парня нет. При этом в СМИ гибель молодого человека связывают с его конфликтом в кальянном, после которого на него якобы напала группа людей.
По данным издания, мама погибшего молодого человека в версию с переохлаждением не верит.
Напомним, в полиции и СК утверждают, что следов насильственной смерти на теле парня нет. При этом в СМИ гибель молодого человека связывают с его конфликтом в кальянном, после которого на него якобы напала группа людей.
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