Мэрия Екатеринбурга заменит окна в квартирах, выходящих на Донбасскую и Готвальда

09:47 | 6.03.2019

фото: ru.freepik.com

В Екатеринбурге администрация за счет средств городского бюджета заменит окна на звукоизоляционные в тех квартирах, где окна выходят на улицы Готвальда (реконструкция от улицы Бебеля до улицы Черепанова) и Донбасскую (реконструкция от улицы Машиностроителей до улицы Бакинских комиссаров).



Замена окон будет производиться в домах по следующим адресам:



улица Готвальда 11, 19;



улица Черепанова, 30;



улица Донбасская 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31а, 32, 33а, 34, 35 и 36.



Отметим, что заменят только те окна, которые непосредственно выходят на проезжую часть улиц Готвальда и Донбасской. По срокам установки и другим вопросам следует обращаться по телефону 304-12-80.