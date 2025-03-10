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Смертельной оказалась встреча пешехода и «Форд Фокуса» в посёлке под Екатеринбургом

09.06 Вторник, 18 марта 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Вчера, 17 марта, в девятом часу вечера под Екатеринбургом в посёлке Большой исток, напротив дома №42 по улице Свердловска, 40-летний водитель «Форд Фокуса» сбил 65-летнего мужчину. По данным регионального УГИБДД, пешеход перебегал через дорогу.

По словам водителя, в это время было очень темно, человека на проезжей части он увидел в последний момент. Сам он в момент аварии был трезв.

К сожалению, попавший под колёса иномарки мужчина скончался на месте происшествия ещё до прибытия скорой. В результате ДТП он получил травмы несовместимые, с жизнью. Известно, что он проживал в Большом Истоке.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:50 Два дня будут идти учения РСЧС по защите от паводков и природных пожаров в Свердловской области
09:33 Власти Екатеринбурга объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ
09:06 Смертельной оказалась встреча пешехода и «Форд Фокуса» в посёлке под Екатеринбургом
21:13 В Сухом Логу срочно ищут дом для приговорённых собак
20:37 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга внедорожник сбил молодую пешеходку
20:20 В Реже «накрыли» крупную нарколабораторию
19:45 «Тропу равноденствия» проложат в Калиновском лесопарке
18:52 Более 20 пожаров прокатилось по Свердловской области в выходные
18:28 В Екатеринбурге открылся приём заявок на «Кинопробу»
17:25 СМИ сообщают о смерти дальнобойщика из Турции в Екатеринбурге
16:55 В Екатеринбурге у аспирантки УрФУ из Нигерии принимали роды с помощью переводчика
16:25 В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-экзаменатора ГИБДД
15:38 В Екатеринбурге перезапустили конкурс эскизов памятника Балабанову
14:53 СМИ сообщают, что погибший в Нижнем Тагиле парень умер от переохлаждения
14:33 Под Первоуральском частично перекрыли трассу из-за опрокинувшегося грузовика
14:13 В УрФУ разработали технологию создания оптического волокна
13:37 Главред «Вечерних ведомостей» – о своем аресте, причинах преследования и той самой уральской идентичности 
13:10 Глава СК заинтересовался инцидентом с уборщицей в екатеринбургской школе
12:33 В Сысерти сотрудники ГИБДД остановили пьяного дальнобойщика
12:06 СМИ сообщают о толпах иностранцев возле миграционного центра на улице Чекистов в Екатеринбурге
11:28 Принудительными работами наказали жительницу Белоярского за угрозу директрисе школы
10:14 У неплатившего алименты детям отца из Екатеринбурга арестовали дорогую иномарку
09:12 В МЧС опровергли сообщения о «хлопке» в Каменске-Уральском
08:58 Свердловская ГАИ предупреждает о скользких дорогах после снегопадов
08:34 Глава СК потребовал доклад по факту смерти 18-летнего парня в Нижнем Тагиле
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