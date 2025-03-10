Возрастное ограничение 18+
Смертельной оказалась встреча пешехода и «Форд Фокуса» в посёлке под Екатеринбургом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 17 марта, в девятом часу вечера под Екатеринбургом в посёлке Большой исток, напротив дома №42 по улице Свердловска, 40-летний водитель «Форд Фокуса» сбил 65-летнего мужчину. По данным регионального УГИБДД, пешеход перебегал через дорогу.
По словам водителя, в это время было очень темно, человека на проезжей части он увидел в последний момент. Сам он в момент аварии был трезв.
К сожалению, попавший под колёса иномарки мужчина скончался на месте происшествия ещё до прибытия скорой. В результате ДТП он получил травмы несовместимые, с жизнью. Известно, что он проживал в Большом Истоке.
По словам водителя, в это время было очень темно, человека на проезжей части он увидел в последний момент. Сам он в момент аварии был трезв.
К сожалению, попавший под колёса иномарки мужчина скончался на месте происшествия ещё до прибытия скорой. В результате ДТП он получил травмы несовместимые, с жизнью. Известно, что он проживал в Большом Истоке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В центре Екатеринбурга иномарка сбила нарушительницу ПДД
10 марта 2025
10 марта 2025
В Екатеринбурге 15-летний подросток попал под колеса автомобиля на красном сигнале светофора
16 марта 2025
16 марта 2025
В Екатеринбурге под «патриотичную» машину попал пешеход
14 марта 2025
14 марта 2025