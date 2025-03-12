Возрастное ограничение 18+

Главе Артёмовского вновь продлили срок содержания в СИЗО

12.12 Вторник, 18 марта 2025
Фото: Артёмовский городской суд
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Главе Артёмовского городского округа Константину Трофимову вновь продлили содержание под стражей. Накануне суд принял решение оставить его в СИЗО ещё на месяц.

«Артёмовский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. Мера пресечения продлена на 1 месяц, по 17 апреля 2025 года включительно»,

сообщили в областном суде.


Постановление в законную силу пока не вступило.

Ранее Трофимову продлевали содержание под стражей до 17 марта. Напомним, его обвиняют во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 290 УК РФ).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Экс-министру Смирнову продлили содержание в СИЗО до 17 мая
12 марта 2025
Бросившую на скамейке новорождённого сына мать из Нижнего Тагила отправили в СИЗО
14 марта 2025
Обвиняемый в выращивании конопли экс-сотрудник МинАПК останется в СИЗО
11 марта 2025
Сбившего двух человек в Каменске-Уральском водителю автобуса не стали отправлять в СИЗО
13 марта 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уральские предприниматели рискуют обанкротиться из-за различий между российским и китайским таможенными законодательствами

Разбираемся, как разница в правилах приводит к многомилионным потерям, росту цен в российских магазинах и даже уголовкам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:58 Свердловское МЧС предупреждает о сильном снеге 19 марта
14:43 В Свердловской области начали просыпаться клещи
13:03 Двух экс-полицейских, наблюдавших за убийством аспиранта УрФУ признали виновными в халатности
12:52 Свердловское отделение Азербайджанского молодёжного объединения покажет в Екатеринбурге мюзикл
12:12 Главе Артёмовского вновь продлили срок содержания в СИЗО
11:51 В Заречном мужчина подрался с полицейскими, приняв их за мошенников
10:59 В Берёзовском водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку и уехал
09:54 СМИ сообщают о смерти 17-летнего студента в общежитии на Сулимова в Екатеринбурге
09:50 Два дня будут идти учения РСЧС по защите от паводков и природных пожаров в Свердловской области
09:33 Власти Екатеринбурга объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ
09:06 Смертельной оказалась встреча пешехода и «Форд Фокуса» в посёлке под Екатеринбургом
21:13 В Сухом Логу срочно ищут дом для приговорённых собак
20:37 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга внедорожник сбил молодую пешеходку
20:20 В Реже «накрыли» крупную нарколабораторию
19:45 «Тропу равноденствия» проложат в Калиновском лесопарке
18:52 Более 20 пожаров прокатилось по Свердловской области в выходные
18:28 В Екатеринбурге открылся приём заявок на «Кинопробу»
17:25 СМИ сообщают о смерти дальнобойщика из Турции в Екатеринбурге
16:55 В Екатеринбурге у аспирантки УрФУ из Нигерии принимали роды с помощью переводчика
16:25 В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-экзаменатора ГИБДД
15:38 В Екатеринбурге перезапустили конкурс эскизов памятника Балабанову
14:53 СМИ сообщают, что погибший в Нижнем Тагиле парень умер от переохлаждения
14:33 Под Первоуральском частично перекрыли трассу из-за опрокинувшегося грузовика
14:13 В УрФУ разработали технологию создания оптического волокна
13:37 Главред «Вечерних ведомостей» – о своем аресте, причинах преследования и той самой уральской идентичности 
13:10 Глава СК заинтересовался инцидентом с уборщицей в екатеринбургской школе
Все новости Свердловской области
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
Все новости России и мира
14:58 Свердловское МЧС предупреждает о сильном снеге 19 марта
14:43 В Свердловской области начали просыпаться клещи
13:03 Двух экс-полицейских, наблюдавших за убийством аспиранта УрФУ признали виновными в халатности
12:52 Свердловское отделение Азербайджанского молодёжного объединения покажет в Екатеринбурге мюзикл
12:12 Главе Артёмовского вновь продлили срок содержания в СИЗО
11:51 В Заречном мужчина подрался с полицейскими, приняв их за мошенников
10:59 В Берёзовском водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку и уехал
09:54 СМИ сообщают о смерти 17-летнего студента в общежитии на Сулимова в Екатеринбурге
09:50 Два дня будут идти учения РСЧС по защите от паводков и природных пожаров в Свердловской области
09:33 Власти Екатеринбурга объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ
09:06 Смертельной оказалась встреча пешехода и «Форд Фокуса» в посёлке под Екатеринбургом
21:13 В Сухом Логу срочно ищут дом для приговорённых собак
20:37 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга внедорожник сбил молодую пешеходку
20:20 В Реже «накрыли» крупную нарколабораторию
19:45 «Тропу равноденствия» проложат в Калиновском лесопарке
18:52 Более 20 пожаров прокатилось по Свердловской области в выходные
18:28 В Екатеринбурге открылся приём заявок на «Кинопробу»
17:25 СМИ сообщают о смерти дальнобойщика из Турции в Екатеринбурге
16:55 В Екатеринбурге у аспирантки УрФУ из Нигерии принимали роды с помощью переводчика
16:25 В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-экзаменатора ГИБДД
15:38 В Екатеринбурге перезапустили конкурс эскизов памятника Балабанову
14:53 СМИ сообщают, что погибший в Нижнем Тагиле парень умер от переохлаждения
14:33 Под Первоуральском частично перекрыли трассу из-за опрокинувшегося грузовика
14:13 В УрФУ разработали технологию создания оптического волокна
13:37 Главред «Вечерних ведомостей» – о своем аресте, причинах преследования и той самой уральской идентичности 
13:10 Глава СК заинтересовался инцидентом с уборщицей в екатеринбургской школе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK