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Главе Артёмовского вновь продлили срок содержания в СИЗО
Фото: Артёмовский городской суд
Главе Артёмовского городского округа Константину Трофимову вновь продлили содержание под стражей. Накануне суд принял решение оставить его в СИЗО ещё на месяц.
Постановление в законную силу пока не вступило.
Ранее Трофимову продлевали содержание под стражей до 17 марта. Напомним, его обвиняют во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 290 УК РФ).
«Артёмовский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. Мера пресечения продлена на 1 месяц, по 17 апреля 2025 года включительно»,
– сообщили в областном суде.
Постановление в законную силу пока не вступило.
Ранее Трофимову продлевали содержание под стражей до 17 марта. Напомним, его обвиняют во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 290 УК РФ).
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