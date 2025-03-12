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Три екатеринбургских студента победили на Стипендиальном конкурсе «Система»
Фото предоставлено МТС (На фото Мария Щербакова, Егор Емельянов, Артём Пшеничников)
Трое студентов из Екатеринбурга оказались в числе 50 будущих стипендиатов конкурса «Система», проводимым благотворительным фондом с одноименным названием.
В текущем сезоне Стипендиального конкурса участникам был предложен выбор из 5 направлений:
– технологии для комфортной жизни;
– технологии в народных промыслах и креативных индустриях;
– технологии сбережения здоровья;
– биохимическая инженерия;
– технологии энергетики и микроэлектроники.
В каждом из направлений были выбраны по 10 победителей.
Так, в числе победителей оказались студенты Уральского федерального университета: Мария Щербакова, Егор Емельянов и Артём Пшеничников.
Мария Щербакова победила в направлении «Технологии в народных промыслах и креативных индустриях» с проектом современной одежды с электрообогревом, выполненной в традиционной русской технике войлоковаляния.
Егор Емельянов и Артём Пшеничников стали авторами работ, победивших в направлении «Биохимическая инженерия». Оба их проекта направлены на сохранение здоровья и повышения производительности коров и основаны на бесконтактных технологиях. Егор разработал систему, которая следит за упитанностью животных и выявляет заболевших. Артём написал алгоритм для искусственного интеллекта, позволяющего с помощью аппаратного мониторинга поведения стельных коров контролировать их беременность и роды. Подчеркивается, что программно-аппаратный комплекс Пшеничникова уже был протестирован на ферме и позволил снизить смертность коров и телят с 20% до 5%.
Каждый из победителей в конкурсе будет получать от благотворительного фонда «Система» именные стипендии в размере 25 тысяч рублей. Также молодые люди смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнёрах проекта, рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы МТС, также выступающей партнёром фонда.
Всего в Стипендиальном конкурсе приняли участие более 18 тысяч студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений из 77 регионов России.
Отмечается, что Свердловская область вошла в тройку самых «плодовитых» на студенческие изобретения регионов. Первое место заняла Москва (9 стипендиатов), второе – Московская область (5 стипендиатов), а третью строчку поделили Санкт-Петербург, Свердловская и Томская области (по 3 стипендиата). За ними Костромская, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области (по 2 стипендиата).
Для справки: Стипендиальный конкурс «Система» проводится для студентов среднего профессионального образования и вузов и направлен на поддержку практико-ориентированной исследовательской, научной и инновационной деятельности мотивированной молодежи в приоритетных областях научно-технологического развития, содействие её участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержку в трудоустройстве и получении первого рабочего места.
В текущем сезоне Стипендиального конкурса участникам был предложен выбор из 5 направлений:
– технологии для комфортной жизни;
– технологии в народных промыслах и креативных индустриях;
– технологии сбережения здоровья;
– биохимическая инженерия;
– технологии энергетики и микроэлектроники.
В каждом из направлений были выбраны по 10 победителей.
Так, в числе победителей оказались студенты Уральского федерального университета: Мария Щербакова, Егор Емельянов и Артём Пшеничников.
Мария Щербакова победила в направлении «Технологии в народных промыслах и креативных индустриях» с проектом современной одежды с электрообогревом, выполненной в традиционной русской технике войлоковаляния.
Егор Емельянов и Артём Пшеничников стали авторами работ, победивших в направлении «Биохимическая инженерия». Оба их проекта направлены на сохранение здоровья и повышения производительности коров и основаны на бесконтактных технологиях. Егор разработал систему, которая следит за упитанностью животных и выявляет заболевших. Артём написал алгоритм для искусственного интеллекта, позволяющего с помощью аппаратного мониторинга поведения стельных коров контролировать их беременность и роды. Подчеркивается, что программно-аппаратный комплекс Пшеничникова уже был протестирован на ферме и позволил снизить смертность коров и телят с 20% до 5%.
Каждый из победителей в конкурсе будет получать от благотворительного фонда «Система» именные стипендии в размере 25 тысяч рублей. Также молодые люди смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнёрах проекта, рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы МТС, также выступающей партнёром фонда.
Всего в Стипендиальном конкурсе приняли участие более 18 тысяч студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений из 77 регионов России.
Отмечается, что Свердловская область вошла в тройку самых «плодовитых» на студенческие изобретения регионов. Первое место заняла Москва (9 стипендиатов), второе – Московская область (5 стипендиатов), а третью строчку поделили Санкт-Петербург, Свердловская и Томская области (по 3 стипендиата). За ними Костромская, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области (по 2 стипендиата).
«Компании-лидеры в своих отраслях, выступая в качестве экспертов студенческих проектов, не делали скидок ни на возраст участников, ни на регион их проживания. Не мог стать оправданием вторичности изобретения и тот факт, что "в мире это давно используется, а у нас ещё нет". Все три наших земляка продемонстрировали абсолютно инновационные продукты. А что ещё ценнее – каждый из их проектов имеет хорошую перспективу практического применения»,
– прокомментировал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Для справки: Стипендиальный конкурс «Система» проводится для студентов среднего профессионального образования и вузов и направлен на поддержку практико-ориентированной исследовательской, научной и инновационной деятельности мотивированной молодежи в приоритетных областях научно-технологического развития, содействие её участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержку в трудоустройстве и получении первого рабочего места.
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