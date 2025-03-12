Возрастное ограничение 18+

Три екатеринбургских студента победили на Стипендиальном конкурсе «Система»

16.15 Вторник, 18 марта 2025
Фото предоставлено МТС (На фото Мария Щербакова, Егор Емельянов, Артём Пшеничников)
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Трое студентов из Екатеринбурга оказались в числе 50 будущих стипендиатов конкурса «Система», проводимым благотворительным фондом с одноименным названием.

В текущем сезоне Стипендиального конкурса участникам был предложен выбор из 5 направлений:
– технологии для комфортной жизни;
– технологии в народных промыслах и креативных индустриях;
– технологии сбережения здоровья;
– биохимическая инженерия;
– технологии энергетики и микроэлектроники.

В каждом из направлений были выбраны по 10 победителей.

Так, в числе победителей оказались студенты Уральского федерального университета: Мария Щербакова, Егор Емельянов и Артём Пшеничников.

Мария Щербакова победила в направлении «Технологии в народных промыслах и креативных индустриях» с проектом современной одежды с электрообогревом, выполненной в традиционной русской технике войлоковаляния.

Егор Емельянов и Артём Пшеничников стали авторами работ, победивших в направлении «Биохимическая инженерия». Оба их проекта направлены на сохранение здоровья и повышения производительности коров и основаны на бесконтактных технологиях. Егор разработал систему, которая следит за упитанностью животных и выявляет заболевших. Артём написал алгоритм для искусственного интеллекта, позволяющего с помощью аппаратного мониторинга поведения стельных коров контролировать их беременность и роды. Подчеркивается, что программно-аппаратный комплекс Пшеничникова уже был протестирован на ферме и позволил снизить смертность коров и телят с 20% до 5%.

Каждый из победителей в конкурсе будет получать от благотворительного фонда «Система» именные стипендии в размере 25 тысяч рублей. Также молодые люди смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнёрах проекта, рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы МТС, также выступающей партнёром фонда.

Всего в Стипендиальном конкурсе приняли участие более 18 тысяч студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений из 77 регионов России.

Отмечается, что Свердловская область вошла в тройку самых «плодовитых» на студенческие изобретения регионов. Первое место заняла Москва (9 стипендиатов), второе – Московская область (5 стипендиатов), а третью строчку поделили Санкт-Петербург, Свердловская и Томская области (по 3 стипендиата). За ними Костромская, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области (по 2 стипендиата).

«Компании-лидеры в своих отраслях, выступая в качестве экспертов студенческих проектов, не делали скидок ни на возраст участников, ни на регион их проживания. Не мог стать оправданием вторичности изобретения и тот факт, что "в мире это давно используется, а у нас ещё нет". Все три наших земляка продемонстрировали абсолютно инновационные продукты. А что ещё ценнее – каждый из их проектов имеет хорошую перспективу практического применения»,

– прокомментировал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Для справки: Стипендиальный конкурс «Система» проводится для студентов среднего профессионального образования и вузов и направлен на поддержку практико-ориентированной исследовательской, научной и инновационной деятельности мотивированной молодежи в приоритетных областях научно-технологического развития, содействие её участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержку в трудоустройстве и получении первого рабочего места.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Музей истории Екатеринбурга выиграл грант Благотворительного фонда Потанина
12 марта 2025
Студенты-дизайнеры УрГАХУ навестили птиц в нижнетагильском реабилитационном центре
11 марта 2025
Свердловские образовательные учреждения оказались в лидерах по использованию МТС Линк
12 марта 2025
Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать в 2025 году 26 километров дорог
14 марта 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уральские предприниматели рискуют обанкротиться из-за различий между российским и китайским таможенными законодательствами

Разбираемся, как разница в правилах приводит к многомилионным потерям, росту цен в российских магазинах и даже уголовкам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:30 СМИ сообщают о сошедшем с рельсов трамвае на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
17:09 Из-за навредившего почве куриного помёта со свердловской птицефабрики взыскали более 4,6 миллиона рублей
16:32 Глава СК потребовал доклад о ситуации со схватившем чужого ребёнка екатеринбуржце
16:15 Три екатеринбургских студента победили на Стипендиальном конкурсе «Система»
15:19 Свердловская ГАИ предупреждает о перекрытии на Челябинском тракте в связи ДТП со смертельным исходом
14:58 Свердловское МЧС предупреждает о сильном снеге 19 марта
14:43 В Свердловской области начали просыпаться клещи
13:03 Двух экс-полицейских, наблюдавших за убийством аспиранта УрФУ признали виновными в халатности
12:52 Свердловское отделение Азербайджанского молодёжного объединения покажет в Екатеринбурге мюзикл
12:12 Главе Артёмовского вновь продлили срок содержания в СИЗО
11:51 В Заречном мужчина подрался с полицейскими, приняв их за мошенников
10:59 В Берёзовском водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку и уехал
09:54 СМИ сообщают о смерти 17-летнего студента в общежитии на Сулимова в Екатеринбурге
09:50 Два дня будут идти учения РСЧС по защите от паводков и природных пожаров в Свердловской области
09:33 Власти Екатеринбурга объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ
09:06 Смертельной оказалась встреча пешехода и «Форд Фокуса» в посёлке под Екатеринбургом
21:13 В Сухом Логу срочно ищут дом для приговорённых собак
20:37 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга внедорожник сбил молодую пешеходку
20:20 В Реже «накрыли» крупную нарколабораторию
19:45 «Тропу равноденствия» проложат в Калиновском лесопарке
18:52 Более 20 пожаров прокатилось по Свердловской области в выходные
18:28 В Екатеринбурге открылся приём заявок на «Кинопробу»
17:25 СМИ сообщают о смерти дальнобойщика из Турции в Екатеринбурге
16:55 В Екатеринбурге у аспирантки УрФУ из Нигерии принимали роды с помощью переводчика
16:25 В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-экзаменатора ГИБДД
15:38 В Екатеринбурге перезапустили конкурс эскизов памятника Балабанову
Все новости Свердловской области
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
Все новости России и мира
17:30 СМИ сообщают о сошедшем с рельсов трамвае на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
17:09 Из-за навредившего почве куриного помёта со свердловской птицефабрики взыскали более 4,6 миллиона рублей
16:32 Глава СК потребовал доклад о ситуации со схватившем чужого ребёнка екатеринбуржце
16:15 Три екатеринбургских студента победили на Стипендиальном конкурсе «Система»
15:19 Свердловская ГАИ предупреждает о перекрытии на Челябинском тракте в связи ДТП со смертельным исходом
14:58 Свердловское МЧС предупреждает о сильном снеге 19 марта
14:43 В Свердловской области начали просыпаться клещи
13:03 Двух экс-полицейских, наблюдавших за убийством аспиранта УрФУ признали виновными в халатности
12:52 Свердловское отделение Азербайджанского молодёжного объединения покажет в Екатеринбурге мюзикл
12:12 Главе Артёмовского вновь продлили срок содержания в СИЗО
11:51 В Заречном мужчина подрался с полицейскими, приняв их за мошенников
10:59 В Берёзовском водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку и уехал
09:54 СМИ сообщают о смерти 17-летнего студента в общежитии на Сулимова в Екатеринбурге
09:50 Два дня будут идти учения РСЧС по защите от паводков и природных пожаров в Свердловской области
09:33 Власти Екатеринбурга объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ
09:06 Смертельной оказалась встреча пешехода и «Форд Фокуса» в посёлке под Екатеринбургом
21:13 В Сухом Логу срочно ищут дом для приговорённых собак
20:37 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга внедорожник сбил молодую пешеходку
20:20 В Реже «накрыли» крупную нарколабораторию
19:45 «Тропу равноденствия» проложат в Калиновском лесопарке
18:52 Более 20 пожаров прокатилось по Свердловской области в выходные
18:28 В Екатеринбурге открылся приём заявок на «Кинопробу»
17:25 СМИ сообщают о смерти дальнобойщика из Турции в Екатеринбурге
16:55 В Екатеринбурге у аспирантки УрФУ из Нигерии принимали роды с помощью переводчика
16:25 В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-экзаменатора ГИБДД
15:38 В Екатеринбурге перезапустили конкурс эскизов памятника Балабанову
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK