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Два дня будут идти учения РСЧС по защите от паводков и природных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 18 марта, в Свердловской области должны начаться учения звеньев РСЧС региона по защите населённых пунктов от паводков и природных пожаров.
Местных жителей просят не волноваться и не мешать проезду спецтранспорта и работе оперативных служб. Подчеркивается, что во время учения будет также использоваться авиация.
Учения будут идти два дня, то есть продлятся они с 18 по 19 марта.
«Основные практические мероприятия будут отрабатываться на территории Полевского и Асбестовского городских округов»,
– предупреждают в телеграм-канале областного МЧС.
Местных жителей просят не волноваться и не мешать проезду спецтранспорта и работе оперативных служб. Подчеркивается, что во время учения будет также использоваться авиация.
Учения будут идти два дня, то есть продлятся они с 18 по 19 марта.
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