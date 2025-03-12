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Екатеринбургской пенсионерке вернут миллион

19.41 Вторник, 18 марта 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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Прокуратура Екатеринбурга добилась в суде возврата миллиона рублей местной жительнице, ставшей жертвой мошенников. Для этого уральским правоохранителям пришлось обращаться в сибирский суд.

Следствием было установлено, что 77-летняя жительница Екатеринбурга перевела крупную сумму на так называемый «безопасный» счёт, поверив неизвестному, который ввёл её в заблуждение. В результате деньги оказались на банковском счёте жителя Новосибирской области. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, а потерпевшая была признана жертвой преступления.

Поскольку деньги осели на счету так называемого «дроппера» — человека, на чьё имя оформляются счета для обналичивания преступных средств, — прокуратура подала иск о взыскании с него суммы в размере одного миллиона рублей. Дело рассматривалось по месту жительства преступника, Чановским районным судом Новосибирской области. Судья удовлетворил иск в полном объёме. Теперь прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения и возврат средств потерпевшей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:02 Меньше половины вчерашних пожаров вспыхивали в жилом секторе Свердловской области
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17:30 СМИ сообщают о сошедшем с рельсов трамвае на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
17:09 Из-за навредившего почве куриного помёта со свердловской птицефабрики взыскали более 4,6 миллиона рублей
16:32 Глава СК потребовал доклад о ситуации со схватившем чужого ребёнка екатеринбуржце
16:15 Три екатеринбургских студента победили на Стипендиальном конкурсе «Система»
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14:58 Свердловское МЧС предупреждает о сильном снеге 19 марта
14:43 В Свердловской области начали просыпаться клещи
13:03 Двух экс-полицейских, наблюдавших за убийством аспиранта УрФУ признали виновными в халатности
12:52 Свердловское отделение Азербайджанского молодёжного объединения покажет в Екатеринбурге мюзикл
12:12 Главе Артёмовского вновь продлили срок содержания в СИЗО
11:51 В Заречном мужчина подрался с полицейскими, приняв их за мошенников
10:59 В Берёзовском водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку и уехал
09:54 СМИ сообщают о смерти 17-летнего студента в общежитии на Сулимова в Екатеринбурге
09:50 Два дня будут идти учения РСЧС по защите от паводков и природных пожаров в Свердловской области
09:33 Власти Екатеринбурга объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ
09:06 Смертельной оказалась встреча пешехода и «Форд Фокуса» в посёлке под Екатеринбургом
21:13 В Сухом Логу срочно ищут дом для приговорённых собак
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