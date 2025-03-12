Екатеринбургской пенсионерке вернут миллион

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Екатеринбурга добилась в суде возврата миллиона рублей местной жительнице, ставшей жертвой мошенников. Для этого уральским правоохранителям пришлось обращаться в сибирский суд.Следствием было установлено, что 77-летняя жительница Екатеринбурга перевела крупную сумму на так называемый «безопасный» счёт, поверив неизвестному, который ввёл её в заблуждение. В результате деньги оказались на банковском счёте жителя Новосибирской области. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, а потерпевшая была признана жертвой преступления.Поскольку деньги осели на счету так называемого «дроппера» — человека, на чьё имя оформляются счета для обналичивания преступных средств, — прокуратура подала иск о взыскании с него суммы в размере одного миллиона рублей. Дело рассматривалось по месту жительства преступника, Чановским районным судом Новосибирской области. Судья удовлетворил иск в полном объёме. Теперь прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения и возврат средств потерпевшей.