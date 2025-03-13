Поездка на электросамокате по Каменску-Уральскому дорого обойдётся подростку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд постановил увеличить сумму компенсации морального вреда, которую должен выплатить 16-летний подросток, сбивший женщину на электросамокате в Каменске-Уральском. По итогам апелляции парень обязан выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.Инцидент произошёл в сентябре 2023 года на улице Каменской. Подросток на электросамокате разогнался до 30 км/ч, не справился с управлением и сбил женщину, гулявшую с внучкой. Потерпевшая получила тяжёлые травмы, несколько дней провела в реанимации, а затем длительное время проходила лечение.Красногорский районный суд Каменска-Уральского прекратил уголовное преследование подростка, назначив ему принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор родителей. Его мать выплатила пострадавшей 200 тысяч рублей компенсации, но этой суммы оказалось недостаточно.Пожилая женщина подала гражданский иск, требуя дополнительной компенсации морального вреда и возмещения судебных расходов. Суд первоначально взыскал 150 тысяч рублей компенсации и 25 тысяч рублей на оплату услуг представителя. Однако после апелляции вышестоящая инстанция увеличила сумму компенсации до 300 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.