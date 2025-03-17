Меньше половины вчерашних пожаров вспыхивали в жилом секторе Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Как свидетельствует сводка МЧС России, во вторник, 17 марта, в Свердловской области было ликвидировано 9 пожаров. В четырёх из них огонь выходил из-под контроля на территории жилого сектора.Два из вчерашних пожаров поражали масштабов и доставили огнеборцам больше всего хлопот. Один из них охватил площадь в 180 квадратных метров, вспыхнув в деревне Усть-Кишерть, входящей в Артинский городской округ. Горел частный жилой дом на улице Калинина, а в какой-то момент огонь перекинулся и на дворовые постройки. Впрочем, с ним удалось справиться довольно быстро — десять прибывших на место пожарных уложились всего в полчаса.Почти вдвое сильнее разгорелось в деревне Анатольская Горноуральского городского округа. Пожар, возникнув сначала в одном частном доме, перекинулся на соседний, а заодно «прихватил» и надворные постройки. В итоге общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. На вызов прислали дюжину пожарных, которые в течение двух часов боролись с огненной стихией.