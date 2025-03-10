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Власти Екатеринбурга объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга приступили к поиску подрядчика, который возьмёт на себя благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ. На сайте мэрии объявили о запуске аукциона на право проводить эти работы.
Информация о конкурсе также появилась на портале Госзакупок. Начальная цена заявлена в 590 432 338, 67 рубля.
В рамках этого контракта подрядчику предстоит обустроить 9,7 тысячи квадратных метров асфальтовых дорожек, 6,9 тысячи – резинового и 4 тысячи – песчаного покрытия.
Также он будет должен сделать:
– четыре выходные группы;
– пять детских зон;
– площадку с уличными тренажёрами;
– пространство для воркаута;
– площадки для игры в теннис и баскетбол;
– зону для выгула собак.
Кроме этого, в контракт входит очистка водоёма, который находится в парке, и оформления его берега, а также озеленение территории и установка камер видеонаблюдения и освещения.
Информация о конкурсе также появилась на портале Госзакупок. Начальная цена заявлена в 590 432 338, 67 рубля.
В рамках этого контракта подрядчику предстоит обустроить 9,7 тысячи квадратных метров асфальтовых дорожек, 6,9 тысячи – резинового и 4 тысячи – песчаного покрытия.
Также он будет должен сделать:
– четыре выходные группы;
– пять детских зон;
– площадку с уличными тренажёрами;
– пространство для воркаута;
– площадки для игры в теннис и баскетбол;
– зону для выгула собак.
Кроме этого, в контракт входит очистка водоёма, который находится в парке, и оформления его берега, а также озеленение территории и установка камер видеонаблюдения и освещения.
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