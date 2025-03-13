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В Берёзовском водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку и уехал
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Берёзовском нашли водителя «ВАЗа», который вчера, 17 марта, около 15.00, в районе дома №6 «А» по улице Красных Героев сбил 89-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка получила тяжёлые травмы, и впоследствии скончалась в больнице.
Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, «сбежавшим» с места ДТП водителем оказался мужчина, 1951 года рождения. Отмечается, он был трезв.
В разговоре с сотрудниками ДПС мужчина рассказал, что покинул место аварии из-за того, что испугался.
Однако это не стало для него оправданием. На водителя составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния). Ему грозит лишение прав от 1 года до 1,5 лет либо арест до 15 суток. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дело по части 4 статьи 26у УК РФ (Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения).
Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, «сбежавшим» с места ДТП водителем оказался мужчина, 1951 года рождения. Отмечается, он был трезв.
В разговоре с сотрудниками ДПС мужчина рассказал, что покинул место аварии из-за того, что испугался.
Однако это не стало для него оправданием. На водителя составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния). Ему грозит лишение прав от 1 года до 1,5 лет либо арест до 15 суток. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дело по части 4 статьи 26у УК РФ (Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения).
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