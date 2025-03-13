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Советская кинозвезда поздравит екатеринбуржцев с юбилеем Победы
Кадр из фильма «Тишина»
В Екатеринбург скоро приедет известная отечественная актриса, пик славы которой пришёлся на советский период. Визит Ларисы Лужиной в уральскую столицу будет посвящён 80-летию Победы.
Встреча народной артистки России Ларисы Лужиной с уральскими поклонниками состоится в ближайшую субботу, 22 марта, в кинозале Ельцин-центра. Советская кинозвезда откроет цикл кинопоказов и творческих встреч «День мира и войны», приуроченный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект представит фильмы прошлых лет. Все они объединены военным временем, в которое разворачиваются их сюжеты. В них рассказывается о жизни на фронте и в тылу. Организаторы показов постарались включить в цикл не только известные, культовые фильмы, но и малоизвестные, забытые фильмы. Автор и ведущий программы — киновед, лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров.
Как напоминают в Ельцин-центре, Лариса Лужина — одна из знаковых актрис советского и российского кино. Она родилась и провела детство в блокадном Ленинграде, окончила актёрский факультет ВГИКа и снялась в более чем 100 фильмах. Среди её работ — роли в культовых кинолентах «Человек идёт за солнцем», «Тишина», «Вертикаль», «С любимыми не расставайтесь».
Увидеть легендарную кинозвезду в кинозале Ельцин-центра екатеринбуржцы смогут бесплатно, если не поленятся предварительно зарегистрироваться на сайте.
Встреча народной артистки России Ларисы Лужиной с уральскими поклонниками состоится в ближайшую субботу, 22 марта, в кинозале Ельцин-центра. Советская кинозвезда откроет цикл кинопоказов и творческих встреч «День мира и войны», приуроченный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект представит фильмы прошлых лет. Все они объединены военным временем, в которое разворачиваются их сюжеты. В них рассказывается о жизни на фронте и в тылу. Организаторы показов постарались включить в цикл не только известные, культовые фильмы, но и малоизвестные, забытые фильмы. Автор и ведущий программы — киновед, лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров.
Как напоминают в Ельцин-центре, Лариса Лужина — одна из знаковых актрис советского и российского кино. Она родилась и провела детство в блокадном Ленинграде, окончила актёрский факультет ВГИКа и снялась в более чем 100 фильмах. Среди её работ — роли в культовых кинолентах «Человек идёт за солнцем», «Тишина», «Вертикаль», «С любимыми не расставайтесь».
Увидеть легендарную кинозвезду в кинозале Ельцин-центра екатеринбуржцы смогут бесплатно, если не поленятся предварительно зарегистрироваться на сайте.
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