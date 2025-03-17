Свердловское МЧС предупреждает о сильном снеге 19 марта





пишут спасатели. «Главное управление предупреждает свердловчан о возможных осложнениях дорожной обстановки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В управлении МЧС по Свердловской области предупреждают о сильном снеге, который ожидается в регионе завтра, 19 марта.В связи с прогнозируемыми снегопадами водителям советуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. При сильном снегопаде специалисты МЧС рекомендуют остановиться в правом ряду, включить аварийные огни и переждать.Пешеходам также дают рекомендации. В частности, им советуют обходить шаткие строения, остерегаться оборванных проводов и разбитого стекла, а также держаться подальше от домов с неустойчивой кровлей.