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Свердловское МЧС предупреждает о сильном снеге 19 марта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В управлении МЧС по Свердловской области предупреждают о сильном снеге, который ожидается в регионе завтра, 19 марта.
В связи с прогнозируемыми снегопадами водителям советуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. При сильном снегопаде специалисты МЧС рекомендуют остановиться в правом ряду, включить аварийные огни и переждать.
Пешеходам также дают рекомендации. В частности, им советуют обходить шаткие строения, остерегаться оборванных проводов и разбитого стекла, а также держаться подальше от домов с неустойчивой кровлей.
«Главное управление предупреждает свердловчан о возможных осложнениях дорожной обстановки»,
– пишут спасатели.
В связи с прогнозируемыми снегопадами водителям советуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. При сильном снегопаде специалисты МЧС рекомендуют остановиться в правом ряду, включить аварийные огни и переждать.
Пешеходам также дают рекомендации. В частности, им советуют обходить шаткие строения, остерегаться оборванных проводов и разбитого стекла, а также держаться подальше от домов с неустойчивой кровлей.
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