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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга внедорожник сбил молодую пешеходку

20.37 Понедельник, 17 марта 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Сегодня, 17 марта, неподалёку от торгового центра «Белка» на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Под иномарку угодила молодая прохожая, которая со своим спутником пыталась перейти дорогу.

По информации Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария случилась в первой половине дня. Внедорожник марки «Киа Спортейдж» с 54-летним мужчиной за рулём двигался со стороны улицы Совхозная, поворачивая направо. В этот момент проезжую часть пересекала молодая пара. Девушка, которая шла ближе к автомобилю, оказалась под его колёсами. Подняться она не смогла. Прибывшая «Скорая» увезла пострадавшую в больницу для обследования.

Известно, что у водителя иномарки 35-летний стаж вождения. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:25 СМИ сообщают о смерти дальнобойщика из Турции в Екатеринбурге
16:55 В Екатеринбурге у аспирантки УрФУ из Нигерии принимали роды с помощью переводчика
16:25 В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-экзаменатора ГИБДД
15:38 В Екатеринбурге перезапустили конкурс эскизов памятника Балабанову
14:53 СМИ сообщают, что погибший в Нижнем Тагиле парень умер от переохлаждения
14:33 Под Первоуральском частично перекрыли трассу из-за опрокинувшегося грузовика
14:13 В УрФУ разработали технологию создания оптического волокна
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13:10 Глава СК заинтересовался инцидентом с уборщицей в екатеринбургской школе
12:33 В Сысерти сотрудники ГИБДД остановили пьяного дальнобойщика
12:06 СМИ сообщают о толпах иностранцев возле миграционного центра на улице Чекистов в Екатеринбурге
11:28 Принудительными работами наказали жительницу Белоярского за угрозу директрисе школы
10:14 У неплатившего алименты детям отца из Екатеринбурга арестовали дорогую иномарку
09:12 В МЧС опровергли сообщения о «хлопке» в Каменске-Уральском
08:58 Свердловская ГАИ предупреждает о скользких дорогах после снегопадов
08:34 Глава СК потребовал доклад по факту смерти 18-летнего парня в Нижнем Тагиле
19:07 В Екатеринбург вернутся холода. В течение недели будут идти мокрый снег и дождь
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