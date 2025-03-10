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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга внедорожник сбил молодую пешеходку
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Сегодня, 17 марта, неподалёку от торгового центра «Белка» на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Под иномарку угодила молодая прохожая, которая со своим спутником пыталась перейти дорогу.
По информации Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария случилась в первой половине дня. Внедорожник марки «Киа Спортейдж» с 54-летним мужчиной за рулём двигался со стороны улицы Совхозная, поворачивая направо. В этот момент проезжую часть пересекала молодая пара. Девушка, которая шла ближе к автомобилю, оказалась под его колёсами. Подняться она не смогла. Прибывшая «Скорая» увезла пострадавшую в больницу для обследования.
Известно, что у водителя иномарки 35-летний стаж вождения. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария случилась в первой половине дня. Внедорожник марки «Киа Спортейдж» с 54-летним мужчиной за рулём двигался со стороны улицы Совхозная, поворачивая направо. В этот момент проезжую часть пересекала молодая пара. Девушка, которая шла ближе к автомобилю, оказалась под его колёсами. Подняться она не смогла. Прибывшая «Скорая» увезла пострадавшую в больницу для обследования.
Известно, что у водителя иномарки 35-летний стаж вождения. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.
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