В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга внедорожник сбил молодую пешеходку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 17 марта, неподалёку от торгового центра «Белка» на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Под иномарку угодила молодая прохожая, которая со своим спутником пыталась перейти дорогу.По информации Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария случилась в первой половине дня. Внедорожник марки «Киа Спортейдж» с 54-летним мужчиной за рулём двигался со стороны улицы Совхозная, поворачивая направо. В этот момент проезжую часть пересекала молодая пара. Девушка, которая шла ближе к автомобилю, оказалась под его колёсами. Подняться она не смогла. Прибывшая «Скорая» увезла пострадавшую в больницу для обследования.Известно, что у водителя иномарки 35-летний стаж вождения. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.