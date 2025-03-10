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В Заречном мужчина подрался с полицейскими, приняв их за мошенников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В городе Заречный мужчина подрался с оперативниками из транспортной полиции, которые пришли допросить его как свидетеля по уголовному делу. С его слов, он не понял, что к нему пришли представители МВД.
Как сообщает Е1.ru, публикующий кадры с камеры видеонаблюдения, заснявшей драку в подъезде, полицейские пришли к свидетелю в штатском и стали ему что-то показывать. После этого мужчина попытался закрыть дверь, но ему не позволили это сделать. Далее начинается потасовка. Произошло всё это 21 января.
Со слов мужчины, полицейские ему не представлялись и своё удостоверение не показывали, а якобы сразу стали что-то предъявлять. Поэтому он решил, что к нему пришли мошенники.
Уже позже мужчина узнал, что он проходит свидетелем по уголовному делу, которое, по данным ресурса, связано с коммерческим подкупом. Повестку на допрос он увидел только на следующий день у себя на почте. Она, с его слов, пришла к нему уже после того, как он подрался с полицейскими. Для чего к нему приходили оперуполномоченные, он так и не понял. В управлении на транспорте МВД по УрФО изданию пояснили, что мужчину проверяли не только, как свидетеля, но и как вероятного участника преступления.
Однако одной дракой дело не кончилось. На мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сам он с такой квалификацией не согласен и считает, что полицейские сами нарушили закон. Теперь он вместе с адвокатом намерен обжаловать возбуждение дела.
Как сообщает Е1.ru, публикующий кадры с камеры видеонаблюдения, заснявшей драку в подъезде, полицейские пришли к свидетелю в штатском и стали ему что-то показывать. После этого мужчина попытался закрыть дверь, но ему не позволили это сделать. Далее начинается потасовка. Произошло всё это 21 января.
Со слов мужчины, полицейские ему не представлялись и своё удостоверение не показывали, а якобы сразу стали что-то предъявлять. Поэтому он решил, что к нему пришли мошенники.
Уже позже мужчина узнал, что он проходит свидетелем по уголовному делу, которое, по данным ресурса, связано с коммерческим подкупом. Повестку на допрос он увидел только на следующий день у себя на почте. Она, с его слов, пришла к нему уже после того, как он подрался с полицейскими. Для чего к нему приходили оперуполномоченные, он так и не понял. В управлении на транспорте МВД по УрФО изданию пояснили, что мужчину проверяли не только, как свидетеля, но и как вероятного участника преступления.
Однако одной дракой дело не кончилось. На мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сам он с такой квалификацией не согласен и считает, что полицейские сами нарушили закон. Теперь он вместе с адвокатом намерен обжаловать возбуждение дела.
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