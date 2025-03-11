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СМИ сообщают о смерти 17-летнего студента в общежитии на Сулимова в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что сегодня утром в одной из комнат общежития на улице Сулимова в Екатеринбурге нашли тело 17-летнего юноша.
Сообщается, что молодой человек был студентом колледжа транспортного строительства. По данным «КП-Екатеринбург», парень мог отравиться запрещёнными веществами.
Официальных комментариев от ведомств по поводу случившегося ещё не было.
Сообщается, что молодой человек был студентом колледжа транспортного строительства. По данным «КП-Екатеринбург», парень мог отравиться запрещёнными веществами.
Официальных комментариев от ведомств по поводу случившегося ещё не было.
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