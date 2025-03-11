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Свердловское отделение Азербайджанского молодёжного объединения покажет в Екатеринбурге мюзикл
Фрагмент афиши, предоставленной свердловским отделением Азербайджанского молодёжного объединения
Свердловское отделение Азербайджанского молодёжного объединения проведёт в Екатеринбурге спектакль-мюзикл «Звонок судьбы».
Как рассказали Вечерним ведомостям в объединении, они уже на протяжении длительного времени проводят в Свердловской области культурные, спортивные и иные досуговые мероприятия. Их цель –приобщение к «культуре дружественных народов Азербайджана и уральским традициям», а также содействие укреплению гражданского мира и согласия.
Сам мюзикл можно будет в стенах Уральского государственного горного университета 11 апреля в 18.30.
Как рассказали Вечерним ведомостям в объединении, они уже на протяжении длительного времени проводят в Свердловской области культурные, спортивные и иные досуговые мероприятия. Их цель –приобщение к «культуре дружественных народов Азербайджана и уральским традициям», а также содействие укреплению гражданского мира и согласия.
Сам мюзикл можно будет в стенах Уральского государственного горного университета 11 апреля в 18.30.
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