Свердловское отделение Азербайджанского молодёжного объединения покажет в Екатеринбурге мюзикл

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское отделение Азербайджанского молодёжного объединения проведёт в Екатеринбурге спектакль-мюзикл «Звонок судьбы».Как рассказали Вечерним ведомостям в объединении, они уже на протяжении длительного времени проводят в Свердловской области культурные, спортивные и иные досуговые мероприятия. Их цель –приобщение к «культуре дружественных народов Азербайджана и уральским традициям», а также содействие укреплению гражданского мира и согласия.Сам мюзикл можно будет в стенах Уральского государственного горного университета 11 апреля в 18.30.