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Из-за навредившего почве куриного помёта со свердловской птицефабрики взыскали более 4,6 миллиона рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Куриный помёт стал причиной для иска к свердловской птицефабрике «Среднеуральская», которая больше года оставляла результаты птичьей жизнедеятельности на территории Богдановичского муниципального округа.
По данным ведомства, сумма ущерба, причинённого почве, превысила 4,6 миллиона рублей.
Когда нарушения обнаружились, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с птицефабрики в пользу муниципального округа суммы ущерба. Иск рассматривал Сосновский районный суд Челябинской области, принявший решение удовлетворить требования прокурора.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на земельных участках округа с мая 2018 года по сентябрь 2019 года размещался куриный помёт ООО "Птицефабрика "Среднеуральская", что повлекло загрязнение почвы химическим веществом – нитратным азотом с превышением предельно-допустимой концентрации»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
По данным ведомства, сумма ущерба, причинённого почве, превысила 4,6 миллиона рублей.
Когда нарушения обнаружились, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с птицефабрики в пользу муниципального округа суммы ущерба. Иск рассматривал Сосновский районный суд Челябинской области, принявший решение удовлетворить требования прокурора.
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