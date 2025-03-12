Из-за навредившего почве куриного помёта со свердловской птицефабрики взыскали более 4,6 миллиона рублей





рассказали в прокуратуре Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что на земельных участках округа с мая 2018 года по сентябрь 2019 года размещался куриный помёт ООО "Птицефабрика "Среднеуральская", что повлекло загрязнение почвы химическим веществом – нитратным азотом с превышением предельно-допустимой концентрации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Куриный помёт стал причиной для иска к свердловской птицефабрике «Среднеуральская», которая больше года оставляла результаты птичьей жизнедеятельности на территории Богдановичского муниципального округа.По данным ведомства, сумма ущерба, причинённого почве, превысила 4,6 миллиона рублей.Когда нарушения обнаружились, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с птицефабрики в пользу муниципального округа суммы ущерба. Иск рассматривал Сосновский районный суд Челябинской области, принявший решение удовлетворить требования прокурора.