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СМИ сообщают о сошедшем с рельсов трамвае на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов в сторону Орджоникидзевского района с рельсов сошёл трамвай, курсирующий по маршруту №8.
Отметим, что по данному маршруту помимо трамвая №8 ходят трамваи №5 и №24.
«В сторону Уралмаша встал. Задние колёса второго вагона слетели с рельс, нас потрясло знатно. Сейчас всех выпустили. Только от Педагогического университета отъехали»,
– передают слова очевидца в телеграм-канале «Свет Екатеринбург».
Отметим, что по данному маршруту помимо трамвая №8 ходят трамваи №5 и №24.
Скрин: «Яндекс.карты»
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