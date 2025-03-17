СМИ сообщают о сошедшем с рельсов трамвае на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге





передают слова очевидца в телеграм-канале «Свет Екатеринбург». «В сторону Уралмаша встал. Задние колёса второго вагона слетели с рельс, нас потрясло знатно. Сейчас всех выпустили. Только от Педагогического университета отъехали»,

Скрин: «Яндекс.карты»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов в сторону Орджоникидзевского района с рельсов сошёл трамвай, курсирующий по маршруту №8.Отметим, что по данному маршруту помимо трамвая №8 ходят трамваи №5 и №24.