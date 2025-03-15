Большой пожар на Эльмаше подпортит завтрашнюю сводку МЧС

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже можно предсказывать, что одним из самых крупных пожаров в завтрашней сводке от МЧС России по Свердловской области окажется тот, что тушат сейчас в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга. Его площадь, по предварительным данным, составляет около 350 квадратных метров.Первые сообщения о случившемся на Эльмаше пожаре стали поступать даже не в новостные ленты, а в соцсети. Дым от него был виден издалека, и местные жители спрашивали друг у друга, что это может гореть.Чуть позже выяснилось, что пожар возник на улице Таганской. Там загорелся частный дом. В какой-то момент огонь перекинулся на соседнее строение. По некоторым сведениям, загорелись и припаркованные рядом автомобили.Прибывшие на место огнеборцы продолжают ликвидировать возгорание. Сведений о потерпевших не поступало.