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В Свердловской области начали просыпаться клещи
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарегистрировали первый случай укуса клеща в 2025 году. О нём сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В управлении также напомнили, что адреса пунктов приёма клещей можно найти здесь.
Приступить к обработке от клещей территорий региона, как сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты должны будут после «схода снега, проведения расчистки и дератизационных мероприятий (уничтожения грызунов)».
«Пострадал житель посёлка Кадниково в Сысертском районе. По результатам исследования в клеще не обнаружены возбудители инфекций»,
– говорится в сообщении ведомства.
В управлении также напомнили, что адреса пунктов приёма клещей можно найти здесь.
Приступить к обработке от клещей территорий региона, как сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты должны будут после «схода снега, проведения расчистки и дератизационных мероприятий (уничтожения грызунов)».
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