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Свердловское УГИБДД призывает к осторожному вождению в условиях ожидающихся осадков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В управлении ГИБДД Свердловской области в условиях ожидающихся осадков призывают водителей выбирать более осторожную манеру вождения с избеганием резких манёвров.
По данным областного УГИБДД, накануне в регионе было зарегистрировано 65 ДТП, из которых 7 с пострадавшими. В результате одной из них погиб ребёнок.
«Несмотря на приход весны, мокрые дороги остаются потенциально опасными, поэтому соблюдение ПДД приобретает особое значение»,
– говорят госавтоинспекторы.
По данным областного УГИБДД, накануне в регионе было зарегистрировано 65 ДТП, из которых 7 с пострадавшими. В результате одной из них погиб ребёнок.
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