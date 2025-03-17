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Свердловское УГИБДД призывает к осторожному вождению в условиях ожидающихся осадков

09.34 Среда, 19 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В управлении ГИБДД Свердловской области в условиях ожидающихся осадков призывают водителей выбирать более осторожную манеру вождения с избеганием резких манёвров.

«Несмотря на приход весны, мокрые дороги остаются потенциально опасными, поэтому соблюдение ПДД приобретает особое значение»,

говорят госавтоинспекторы.


По данным областного УГИБДД, накануне в регионе было зарегистрировано 65 ДТП, из которых 7 с пострадавшими. В результате одной из них погиб ребёнок.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:45 Советская кинозвезда поздравит екатеринбуржцев с юбилеем Победы
17:30 СМИ сообщают о сошедшем с рельсов трамвае на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
17:09 Из-за навредившего почве куриного помёта со свердловской птицефабрики взыскали более 4,6 миллиона рублей
16:32 Глава СК потребовал доклад о ситуации со схватившем чужого ребёнка екатеринбуржце
16:15 Три екатеринбургских студента победили на Стипендиальном конкурсе «Система»
15:19 Свердловская ГАИ предупреждает о перекрытии на Челябинском тракте в связи ДТП со смертельным исходом
14:58 Свердловское МЧС предупреждает о сильном снеге 19 марта
14:43 В Свердловской области начали просыпаться клещи
13:03 Двух экс-полицейских, наблюдавших за убийством аспиранта УрФУ признали виновными в халатности
12:52 Свердловское отделение Азербайджанского молодёжного объединения покажет в Екатеринбурге мюзикл
12:12 Главе Артёмовского вновь продлили срок содержания в СИЗО
11:51 В Заречном мужчина подрался с полицейскими, приняв их за мошенников
10:59 В Берёзовском водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку и уехал
09:54 СМИ сообщают о смерти 17-летнего студента в общежитии на Сулимова в Екатеринбурге
09:50 Два дня будут идти учения РСЧС по защите от паводков и природных пожаров в Свердловской области
09:33 Власти Екатеринбурга объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ
09:06 Смертельной оказалась встреча пешехода и «Форд Фокуса» в посёлке под Екатеринбургом
21:13 В Сухом Логу срочно ищут дом для приговорённых собак
20:37 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга внедорожник сбил молодую пешеходку
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