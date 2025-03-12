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Двух экс-полицейских, наблюдавших за убийством аспиранта УрФУ признали виновными в халатности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Двух бывших полицейских, которые наблюдали за убийством аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, признали виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Следствием и судом было установлено, что утром 18 августа 2023 года экс-полицейские находились рядом с тем место, где убивали аспиранта УрФУ, в районе улиц 8 Марта – Малышева, и были очевидцами преступления, но не предпринимали мер по его пресечению, сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
В итоге Данил Фомин вонзил нож в грудь Франсуа Нджелассили. Напомним, за убийство его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.
Суд сначала назначил экс-полицейским наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы каждому, но на основании части 2 статьи 53.1 УК РФ (принудительные работы) заменил реальный срок принудительными работами на тот же срок с удержанием 10 % заработка в доход государства и лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых также добавил, что должностные лица были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам ещё 2 ноября 2023 года.
Следствием и судом было установлено, что утром 18 августа 2023 года экс-полицейские находились рядом с тем место, где убивали аспиранта УрФУ, в районе улиц 8 Марта – Малышева, и были очевидцами преступления, но не предпринимали мер по его пресечению, сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
В итоге Данил Фомин вонзил нож в грудь Франсуа Нджелассили. Напомним, за убийство его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.
«Вину бывшие полицейские в ходе предварительного следствия признали частично»,
– добавил Шульга.
Суд сначала назначил экс-полицейским наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы каждому, но на основании части 2 статьи 53.1 УК РФ (принудительные работы) заменил реальный срок принудительными работами на тот же срок с удержанием 10 % заработка в доход государства и лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых также добавил, что должностные лица были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам ещё 2 ноября 2023 года.
«Чтобы подобные факты ненадлежащего поведения при исполнении служебных обязанностей впредь не повторялись, приговор суда будет доведён до всего гарнизона в рамках боевой подготовки»,
– заявил полковник Горелых.
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