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Глава СК потребовал доклад о ситуации со схватившем чужого ребёнка екатеринбуржце
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился о том, чтобы ему доложили о произошедшем в одном из двором в Екатеринбурге на Уралмаше, где мужчина схватил чужого ребёнка за куртку и потащил его за собой к машине, в которую, как сообщается, попал снежок.
Ранее в телеграм-канале «УралLive» сообщалось, что мужчина хотел вынудить ребёнка сесть к нему в машину, но сделать это ему якобы помешало то, что мальчику позвонил его отец. По словам самого мужчины, схватившего школьника, в его машину прилетел не снежок, а ледышка, от которой, как он убеждён, осталось повреждение.
«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее в телеграм-канале «УралLive» сообщалось, что мужчина хотел вынудить ребёнка сесть к нему в машину, но сделать это ему якобы помешало то, что мальчику позвонил его отец. По словам самого мужчины, схватившего школьника, в его машину прилетел не снежок, а ледышка, от которой, как он убеждён, осталось повреждение.
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