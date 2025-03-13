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В Сухом Логу срочно ищут дом для приговорённых собак
Фото: телеграм-канал «Протяни руку помощи»
В Сухом Логу разгорается тревожная ситуация: около 30 собак, спасённых с улиц уральских городов и посёлков, вновь оказались под угрозой. Ими занималась известная зоозащитница Лиза, но сейчас из-за серьёзных проблем со здоровьем она не может продолжать уход за животными.
Был вариант, что оставшихся без спасительницы собак пристроят в приют в Асбесте. Но надежда на это разбилась о бюрократическую волокиту: как пишут зоозащитники, администрация Сухого Лога так и не заключила договор с приютом в Асбесте.
Волонтёры опасаются, что собак могут просто уничтожить. Сейчас идёт срочный поиск передержек, приютов и новых хозяев по всей Свердловской области. Зоозащитники готовы доставить собак в любой город. Все неравнодушные могут помочь, распространив информацию или предложив дом хотя бы для одной собаки.
В телеграм-канале «Протяни руку помощи» сейчас публикуются рассказы о каждой из обречённых собак приюта Лизы. Там же можно узнать контакты, по которым желающие могут предложить свою помощь.
Был вариант, что оставшихся без спасительницы собак пристроят в приют в Асбесте. Но надежда на это разбилась о бюрократическую волокиту: как пишут зоозащитники, администрация Сухого Лога так и не заключила договор с приютом в Асбесте.
Волонтёры опасаются, что собак могут просто уничтожить. Сейчас идёт срочный поиск передержек, приютов и новых хозяев по всей Свердловской области. Зоозащитники готовы доставить собак в любой город. Все неравнодушные могут помочь, распространив информацию или предложив дом хотя бы для одной собаки.
В телеграм-канале «Протяни руку помощи» сейчас публикуются рассказы о каждой из обречённых собак приюта Лизы. Там же можно узнать контакты, по которым желающие могут предложить свою помощь.
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