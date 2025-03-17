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Свердловская ГАИ предупреждает о перекрытии на Челябинском тракте в связи ДТП со смертельным исходом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о временном перекрытии на трассе Екатеринбург – Челябинск в связи с ДТП со смертельным исходом в районе Никольско-Щелкунской развязки (трасса М-5 «Подъезд к Екатеринбургу»).
Объезжать место перекрытый участок предлагают через развязку, в близи которой произошла смертельная авария.
Подробностей о самом ДТП пока нет.
«Движение по трассе М-5 «Урал» Сысертского района в направлении Челябинска Челябинск временно ограничено на 139 км в связи с произошедшими дорожно-транспортными происшествиями, повлекшими за собой гибель людей. На месте работают экстренные службы и экипажи ДПС»,
– говорится в сообщении областной ГАИ.
Объезжать место перекрытый участок предлагают через развязку, в близи которой произошла смертельная авария.
Подробностей о самом ДТП пока нет.
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