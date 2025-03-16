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Открывшего стрельбу возле храма в Екатеринбурге задержали
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Мужчину, который вчера, 18 марта, в Екатеринбурге возле храма в районе улицы Малышева открыл стрельбу, задержала полиция.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, задержание проходило при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Мужчина застали в его квартире на улице Молотобойцев. Сопротивление он оказывать не стал.
Оружием, из которого стрелял алтаец, оказался травматический пистолет марки «МР».
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство. Стрелявшему грозит до 7 лет лишения свободы.
Судя по кадрам, опубликованным накануне в телеграм-канале «Безумный ЕКБ», стрелявший не пытался в кого-то попасть. На видео он, пританцовывая под музыку, производит один выстрел в воздух. Всё это происходит на фоне храма Большой Златоуст.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, задержание проходило при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Мужчина застали в его квартире на улице Молотобойцев. Сопротивление он оказывать не стал.
«Задержанным оказался уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман, 1995 года рождения. В беседе с сыщиками он принёс извинения за свой поступок»,
– рассказал Горелых.
Оружием, из которого стрелял алтаец, оказался травматический пистолет марки «МР».
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство. Стрелявшему грозит до 7 лет лишения свободы.
«Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу»,
– сообщили в СК.
Судя по кадрам, опубликованным накануне в телеграм-канале «Безумный ЕКБ», стрелявший не пытался в кого-то попасть. На видео он, пританцовывая под музыку, производит один выстрел в воздух. Всё это происходит на фоне храма Большой Златоуст.
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