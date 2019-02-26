Куйвашев поручил найти всех владельцев газовых сетей в регионе, остальное признать бесхозным и передать муниципалитетам

Накануне, 26 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание областной антитеррористической комиссии. В том числе, обсуждалась безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, атомной энергии и промышленности.По словам главы уральского управления Ростехнадзора Вадима Ткаченко, сейчас в регионе более чем у тысячи километров газопроводных сетей не установлен собственник, что не позволяет контролировать состояние сетей. Губернатор дал поручение установить владельцев, а, если это невозможно, признать объекты бесхозными и перевести в муниципальную собственность.«Если владельцы не будут установлены, по истечении месяца нужно обратиться в суд с исковыми заявлениями о признании этих сетей бесхозными», - сказал Евгений Куйвашев.