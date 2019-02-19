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18:13 | 21.02.2019
Ространснадзор готов начать проверки «Яндекс.Такси», но у ведомства не хватает полномочий
Виктор Басаргин отмечает, что агрегаторы не являются хозяйствующими субъектами и используются как интернет-сервисы для заказа поездок.
«Законодательством РФ интернет-поездки не регулируются, хотя ситуация, сложившаяся на рынке пассажирских перевозок, требует законодательного их оформления как на федеральном, так и на региональном уровнях. Ространснадзор выражает готовность участвовать в указанной работе в рамках своей компетенции», – указано в документе.
Поводом для обращения Игоря Торощина в надзорные органы стали участившиеся ДТП с участием интернет-агрегаторов такси под вышеуказанными брендами.
«Президент России Владимир Путин еще на заседании Госсовета 22 сентября 2017 года поручил разработать предложения по разработке требований к деятельности агрегаторов до 1 марта 2018 года. Скоро пройдет год, как они должны быть готовы, но мы пока видим результатов этой работы. Между тем, ситуация уже принимает слишком опасный оборот, и требуется срочное вмешательство компетентных структур, включая представителей прокуратуры, ФАС и МВД», – говорит Игорь Торощин.
По его словам, владельцы интернет-агрегаторов искусственно создали формально-юридическую независимость отношений одних участников агрегаторской схемы от отношений других её участников, в связи с чем в случае ДТП, например, органам следствия и дознания проблематично доказать вину интернет-сервисов.
«В случае, когда в ДТП погибает пассажир или получает увечья, всю вину несет водитель такси по ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека». Хотя по факту, следственные органы должны проводить доследственную проверку и в отношении владельцев интернет-агрегаторов, так как в их действиях формально усматривается ст. 238 УК РФ –«Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пока о таких прецедентах неизвестно», – добавил Игорь Торощин.
Он отмечает, что регулируя сферу пассажирских перевозок, «важно не перегнуть палку».
«Водителями такси работают или подрабатывают тысячи россиян, и нельзя допустить ситуации, чтобы они и их семьи лишились своего дохода», – резюмирует депутат.
© «Вечерние Ведомости»
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18:13 | 21.02.2019
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