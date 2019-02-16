Спартакиада УГМК стартовала в Верхней Пышме

Сегодня, 19 февраля, в медной столице Урала состоялось торжественное открытие XVII-ой Спартакиады УГМК. В течение четырех дней спортсмены, которые работают на предприятиях холдинга, будут сражаться за звание сильнейших в пяти дисциплинах: настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, мини-футбол, а также плавание и лыжные гонки. Верхняя Пышма принимает финальный этап соревнований, куда команды попадают по итогам отборочных туров на предприятиях.«В Спартакиаде УГМК из года в год принимает участие всё больше и больше людей. В этот раз сюда приехало почти 800 человек. Это серьезная цифра, ведь участники этих соревнований не профессиональные спортсмены. Они каждый день работают на наших предприятиях и в качестве хобби занимаются любимым видом спорта. Такие спортивные встречи поддерживают корпоративный дух. Трудно всех познакомить со всеми, но подружить хотя бы 800 человек – это уже хорошо», — говорит директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов.Спартакиада УГМК проводится с 2002 года. В этом году на соревнованиях выступят 27 команд из Свердловской, Оренбургской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской, Курганской областей, а также из Приморского края, Карачаево-Черкесской республики и Башкортостана. Победителей Спартакиады в командном и личном зачете наградят кубками, медалями и памятными призами. Всего будет разыграно 19 комплектов наград.«УГМК — это одна из немногих компаний в нашей стране, которая уделяет столько внимания социальной политике и спорту. Желаю всем спортсменам добиться хороших результатов и на собственном примере продемонстрировать все преимущества здорового образа жизни», — сказал на открытии соревнований замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Александр Маслов.