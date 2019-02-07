Появилось видео загоревшегося в Екатеринбурге на паркинге ТЦ «Алатырь» автомобиля

Напомним, вчера, 8 февраля, около 21:45 на паркинге ТРЦ «Алатырь» на Малышева, 5 произошёл пожар, в подземном паркинге торгового центра загорелся автомобиль. Все сотрудники и посетители ТЦ были немедленно эвакуированы из здания, всего на улицу силами охраны «Алатыря» было выведено около 500 человек.«В здании сработала пожарная сигнализация, из здания до прибытия пожарных службой охраны были эвакуированы 500 человек. Пострадавших нет. К месту вызова выезжали семь единиц пожарной техники, 22 человека личного состава», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Пожару сразу же был присвоен повышенный, второй уровень.Сегодня портал E1.RU опубликовал видео снятое посетителями ТРЦ «Алатырь», находившимися в момент возгорания автомобиля на паркинге. На видео видно, как возгорание, начавшееся под капотом у Toyota Camry, с помощью огнетушителя пытается потушить молодой человек, но у него не получается. Как рассказали очевидцы, парень не являлся владельцем автомобиля, он приехал в кино, но увидев загоревшуюся машину, попросил у них огнетушитель и попытался погасить пламя, не получилось. Через несколько минут на паркинг прибежали охранники ТЦ, именно они и потушили воспламенившуюся иномарку.«Парень, как и мы, приехал в кино. Когда машина загорелась, он попросил у нас огнетушитель. Затем у машины лопнули стекла. Через 3–5 минут на паркинг прибежали охранники. Они и потушили автомобиль. Хозяина иномарки мы не видели», — рассказала одна из посетительниц порталу E1.RU.Стоит отметить, что охрана торгового центра сработала очень оперативно и слаженно, все посетители и сотрудники ТЦ, а также автомобили находившиеся на паркинге были очень быстро эвакуированы, а загоревшийся автомобиль потушен. Именно благодаря этому обошлось без жертв и пострадавших.