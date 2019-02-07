Новости дня
12:03 | 9.02.2019
Фото: Скриншот видео E1.RU
Появилось видео загоревшегося в Екатеринбурге на паркинге ТЦ «Алатырь» автомобиля
«В здании сработала пожарная сигнализация, из здания до прибытия пожарных службой охраны были эвакуированы 500 человек. Пострадавших нет. К месту вызова выезжали семь единиц пожарной техники, 22 человека личного состава», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Пожару сразу же был присвоен повышенный, второй уровень.
Сегодня портал E1.RU опубликовал видео снятое посетителями ТРЦ «Алатырь», находившимися в момент возгорания автомобиля на паркинге. На видео видно, как возгорание, начавшееся под капотом у Toyota Camry, с помощью огнетушителя пытается потушить молодой человек, но у него не получается. Как рассказали очевидцы, парень не являлся владельцем автомобиля, он приехал в кино, но увидев загоревшуюся машину, попросил у них огнетушитель и попытался погасить пламя, не получилось. Через несколько минут на паркинг прибежали охранники ТЦ, именно они и потушили воспламенившуюся иномарку.
«Парень, как и мы, приехал в кино. Когда машина загорелась, он попросил у нас огнетушитель. Затем у машины лопнули стекла. Через 3–5 минут на паркинг прибежали охранники. Они и потушили автомобиль. Хозяина иномарки мы не видели», — рассказала одна из посетительниц порталу E1.RU.
Стоит отметить, что охрана торгового центра сработала очень оперативно и слаженно, все посетители и сотрудники ТЦ, а также автомобили находившиеся на паркинге были очень быстро эвакуированы, а загоревшийся автомобиль потушен. Именно благодаря этому обошлось без жертв и пострадавших.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
11:49 | 9.02.2019
Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин объявил о поиске автомеханика
11:24 | 9.02.2019
Главу Свердловской железной дороги оставили в СИЗО ещё на два месяца
22:28 | 8.02.2019
В центре Екатеринбурга из ТРЦ эвакуируют посетителей
21:10 | 8.02.2019
В Свердловской области прокуратура закрыла сайт за пропаганду насилия, но что там конкретно было, не рассказала никому
20:52 | 8.02.2019
Убийца 10-летней девочки в Каменске-Уральском, оказывается, не только педофил: Николаю Агееву приписывают убийство старушки
20:34 | 8.02.2019
Сотрудника генерального консульства США в Екатеринбурге отправили на родину лечиться от алкоголизма
20:08 | 8.02.2019
Екатеринбург засветился на британском телеканале: в объектив попала разморозка самолёта в Кольцово
18:47 | 8.02.2019
Прикамца задержали при попытке продажи краденой казачьей шашки
18:15 | 8.02.2019
Свердловские справедливороссы определились, кому отдадут мандат депутата гордумы Екатеринбурга
18:10 | 8.02.2019
Березовский городской суд скоро начнет рассмотрение дела об убийстве инвалида подростками
18:08 | 8.02.2019
Челябинский депутат настоял на проверке школьной столовой
17:43 | 8.02.2019
В Перми на «Лыжню России» зарегистрировалось почти 4 тысячи человек
17:31 | 8.02.2019
Преступность в Прикамье за 2018 год сократилась на 5%
17:09 | 8.02.2019
За выходные в Свердловской области сильно потеплеет
16:57 | 8.02.2019
На площади Обороны отремонтируют постамент памятника «Седой Урал»
16:04 | 8.02.2019
Карантин в школах Екатеринбурга снимут с понедельника
15:17 | 8.02.2019
Сервис наблюдения за дорогами стал доступен всем жителям Прикамья
15:13 | 8.02.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 февраля 2019 года
14:42 | 8.02.2019
Дорогу, связывающую Прикамье с Башкирией, отремонтируют в этом году
14:08 | 8.02.2019
Генпрокуратура даст оценку действиям бизнесменов из Екатеринбурга, выступившим в защиту партнера ФГК
13:59 | 8.02.2019
Екатеринбургские депутаты одобрили строительство Храма святой Екатерины у Драмтеатра
13:42 | 8.02.2019
Обманутым арамильским дольщикам предложат другое жилье
13:36 | 8.02.2019
За сезон из Перми вывезено 475 тысяч кубометров снега
13:13 | 8.02.2019
Жителя Екатеринбурга осудили за кражу 11 велосипедов
13:04 | 8.02.2019
Сергей Кущенко примет участие в спортивном празднике в Перми
12:47 | 8.02.2019
По факту избиения ветерана в Перми возбуждено уголовное дело