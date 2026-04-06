Возрастное ограничение 18+
В каменской больнице прошли учения по помощи пострадавшим от радиации
Фото: Минздрав Свердловской области
В городской больнице Каменска-Уральского прошли учения по оказанию помощи пострадавшим от радиации. Каменские медики теперь готовы к подобным ЧС, заверили в свердловском Минздраве.
Сообщается, что специалисты отработали дозиметрический контроль, санитарную обработку, осмотр пациентов и оформление заключений об их безопасности.
Главный врач больницы Каменска-Уральского Евгений Юндин отметил, что учения такого формата не только позволяют отработать навыки, но и помогают понять, как важно действовать чётко и слаженно при любом ЧП.
«На всех этапах учения отрабатывались действия медперсонала, алгоритмы взаимодействия с Центром гигиены и эпидемиологии и подготовка к возможной массовой госпитализации»,
– сказали в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
