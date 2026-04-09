Присяжные оправдали жителя Свердловской области по делу о смертельном ударе

20.04 Понедельник, 13 апреля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В Свердловской области вынесен оправдательный приговор мужчине, обвинявшемуся в причинении смерти незнакомцу. К такому решению привело мнение присяжных заседателей.

Дело рассматривал Пригородный районный суд. Фигурантом дела был местный житель, которому инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Это преступление квалифицируется по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

События, по версии обвинения, развернулись в конце августа 2022 года в селе Николо-Павловское Пригородного района. Якобы мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с ранее незнакомым ему человеком. В ходе ссоры обвиняемый нанёс оппоненту один удар кулаком по голове. От этого удара потерпевший упал на траву, а спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия.

Обвиняемый воспользовался своим конституционным правом и потребовал суда с участием присяжных заседателей. Коллегия присяжных, изучив все доказательства, представленные стороной обвинения и защиты, пришла к выводу, что само событие инкриминируемого преступления не установлено. Вердиктом коллегии подсудимый был полностью оправдан. На основании этого вердикта суд вынес в отношении мужчины оправдательный приговор. Это уже второе оправдание по данному делу, поскольку ранее присяжные уже приходили к аналогичному выводу.

На данный момент приговор не вступил в законную силу. Стороны, в том числе прокуратура, имеют право обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
21:49 Найденным в лесу под Екатеринбургом щенкам необходима поддержка
20:31 Три года исполнилось Группе анонимных краеведов Свердловской области
20:04 Присяжные оправдали жителя Свердловской области по делу о смертельном ударе
19:11 За неделю в Свердловской области родились 642 малыша
18:53 Двое жителей Екатеринбурга заплатят крупные штрафы за кражу с дорожной техники
18:22 В Калиновском лесопарке организуют воскресный субботник
17:39 LADA Priora лидирует на рынке поддержанных авто Свердловской области
17:18 С 16 апреля в Екатеринбурге изменятся два автобусных маршрута
16:41 В каменской больнице прошли учения по помощи пострадавшим от радиации
16:19 К 7 годам колонии приговорили жительницу Артёмовского за невозвращённые подругам долги
15:54 В Екатеринбурге признали виновным в убийстве мужчину с «амнезией»
14:51 Школу №22 в Верхней Пышме хотят превратить из советского здания в современный комплекс
14:24 На фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге ищут волонтёров
13:41 О лесных пожарах в Свердловской области сообщает «Авиалесоохрана»
12:57 Суд обязал «ГАЗЭКС» выплатить 3 млн рублей матери утонувшего в яме мальчика в Талице
12:02 Почти в три раза выросли поставки помело на Урал
11:51 В Екатеринбурге подростки скинули электросамокат с моста на оживлённую магистраль
11:30 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников осудили в Нижнем Тагиле
10:38 В Екатеринбурге может стать больше безопасных от электросамокатов зон
09:50 С ножом-расчёской пришла женщина в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге
09:19 В свердловском посёлке Билимбай погиб мужчина на квадроцикле
17:13 Женщина погибла после массового ДТП в Екатеринбурге, ее полуторагодовалый сын в коме
16:00 В Екатеринбурге на Чусовском тракте ограничат движение через железнодорожный переезд
15:11 В Первоуральском округе обустраивают временный объезд после разрушения моста из-за паводка
14:13 Школьник из Екатеринбурга стал победителем Всероссийской олимпиады по физике
13:15 Свердловчан просят оглянуться в храмах, чтобы помочь найти пропавшего
