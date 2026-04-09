Присяжные оправдали жителя Свердловской области по делу о смертельном ударе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области вынесен оправдательный приговор мужчине, обвинявшемуся в причинении смерти незнакомцу. К такому решению привело мнение присяжных заседателей.Дело рассматривал Пригородный районный суд. Фигурантом дела был местный житель, которому инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Это преступление квалифицируется по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.События, по версии обвинения, развернулись в конце августа 2022 года в селе Николо-Павловское Пригородного района. Якобы мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с ранее незнакомым ему человеком. В ходе ссоры обвиняемый нанёс оппоненту один удар кулаком по голове. От этого удара потерпевший упал на траву, а спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия.Обвиняемый воспользовался своим конституционным правом и потребовал суда с участием присяжных заседателей. Коллегия присяжных, изучив все доказательства, представленные стороной обвинения и защиты, пришла к выводу, что само событие инкриминируемого преступления не установлено. Вердиктом коллегии подсудимый был полностью оправдан. На основании этого вердикта суд вынес в отношении мужчины оправдательный приговор. Это уже второе оправдание по данному делу, поскольку ранее присяжные уже приходили к аналогичному выводу.На данный момент приговор не вступил в законную силу. Стороны, в том числе прокуратура, имеют право обжаловать его в вышестоящей инстанции. Мероприятие для возрастной категории 18+