Три года исполнилось Группе анонимных краеведов Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Через несколько дней, в среду, 15 апреля, в Екатеринбурге отметят трёхлетие Группы анонимных краеведов. В связи с этим событием готовится особая, праздничная встреча любителей родной истории.
Вечером среды участники Группы анонимных краеведов планируют подвести итоги трёхлетней деятельности. За чашкой чая краеведы обсудят самих себя — городских исследователей, — свою роль и место в современном мире. Специальным гостем юбилейной встречи станет заведующий Музеем истории и археологии Урала Дмитрий Винокуров. Он проведёт беседу о значении энтузиастов, которые, не обладая учёными степенями, помогают развиваться уральской науке.
Отдельной темой разговора станет история Уральского общества любителей естествознания, действовавшего в уездном Екатеринбурге. Участники обсудят музейное наследие, оставленное этим обществом. Также речь зайдёт о том, какие памятники, собранные УОЛЕ, стали настоящими брендами Урала. Ещё один важный вопрос — как музей в нынешнем его виде может помочь в современном краеведческом исследовании.
Встреча анонимных краеведов начнётся в 18.00. Местом её проведения станет креативный кластер «Л52» (улица Бажова, 124а). Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Мероприятие для возрастной категории 18+
В Ельцин-центре раскроют тайну цифрового нашествия
06 апреля 2026
06 апреля 2026