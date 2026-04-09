Три года исполнилось Группе анонимных краеведов Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Через несколько дней, в среду, 15 апреля, в Екатеринбурге отметят трёхлетие Группы анонимных краеведов. В связи с этим событием готовится особая, праздничная встреча любителей родной истории.Вечером среды участники Группы анонимных краеведов планируют подвести итоги трёхлетней деятельности. За чашкой чая краеведы обсудят самих себя — городских исследователей, — свою роль и место в современном мире. Специальным гостем юбилейной встречи станет заведующий Музеем истории и археологии Урала Дмитрий Винокуров. Он проведёт беседу о значении энтузиастов, которые, не обладая учёными степенями, помогают развиваться уральской науке.Отдельной темой разговора станет история Уральского общества любителей естествознания, действовавшего в уездном Екатеринбурге. Участники обсудят музейное наследие, оставленное этим обществом. Также речь зайдёт о том, какие памятники, собранные УОЛЕ, стали настоящими брендами Урала. Ещё один важный вопрос — как музей в нынешнем его виде может помочь в современном краеведческом исследовании.Встреча анонимных краеведов начнётся в 18.00. Местом её проведения станет креативный кластер «Л52» (улица Бажова, 124а). Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Мероприятие для возрастной категории 18+