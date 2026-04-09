Возрастное ограничение 18+
В Калиновском лесопарке организуют воскресный субботник
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Субботник пройдёт в Калиновском лесном парке Екатеринбурга. Вот только устроить его решено не в субботу, а в воскресенье, 19 апреля.
Организатором субботника (то есть, «воскресника») выступают Общественно-деловой совет Калиновского лесного парка и движение «ЭКОДОЗОР». Присоединиться приглашают всех любителей очищать уральскую природу от мусора.
Начать работы по уборке территории лесопарка планируют в 11.00. Местом сбора намечен вход в со стороны дома №10 по улице Ползунова (жилой микрорайон Эльмаш). Ориентиром также служат точные координаты: 56.897389, 60.649535. Планируется, что работы займут всего пару часов и час дня уже завершатся. После работы организаторы обещают всем «посубботничавшим» чаепитие с пирогами.
Организаторы воскресного субботника выдадут участникам мешки под мусор и перчатки. Взять из дома рекомендуется только термос с чаем. Также стоит обезопасить себя от клещей и надеть непромокаемую обувь. Вопросы о субботнике можно задать по телефону +7 952 73 053 53. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
12 апреля 2026
12 апреля 2026