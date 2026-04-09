LADA Priora лидирует на рынке поддержанных авто Свердловской области





– отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито. «Активность пользователей заметно выросла. Мы наблюдаем повышенное внимание к SUV (+8%) и автомобилям до 10 лет (+10,5%), включая премиальные модели. Оживление связано с сезонным фактором – весной покупатели возвращаются к отложенным сделкам»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в марте 2026 года спрос на автомобили с пробегом вырос на 6,5% по сравнению с февралём. Такие данные приводят эксперты «Авито Авто».Самыми популярными марками остались LADA, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Лидером по моделям стала LADA Priora, за ней – LADA Granta, LADA 2114 Samara, Hyundai Solaris и Ford Focus. Значительный рост интереса зафиксирован к Volkswagen Polo (+39%), Daewoo Matiz (+25%), LADA 4x4 («Нива») (+22%), Toyota Land Cruiser Prado (+19%) и Toyota RAV4 (+17%).Средняя цена автомобиля с пробегом составила 1,2 млн рублей, при этом некоторые модели подешевели: Volkswagen Polo – до 894 тыс. рублей, LADA 4x4 – до 390 тыс.Мероприятие для возрастной категории 18+