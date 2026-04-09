LADA Priora лидирует на рынке поддержанных авто Свердловской области

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в марте 2026 года спрос на автомобили с пробегом вырос на 6,5% по сравнению с февралём. Такие данные приводят эксперты «Авито Авто».

Самыми популярными марками остались LADA, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Лидером по моделям стала LADA Priora, за ней – LADA Granta, LADA 2114 Samara, Hyundai Solaris и Ford Focus. Значительный рост интереса зафиксирован к Volkswagen Polo (+39%), Daewoo Matiz (+25%), LADA 4x4 («Нива») (+22%), Toyota Land Cruiser Prado (+19%) и Toyota RAV4 (+17%).

Средняя цена автомобиля с пробегом составила 1,2 млн рублей, при этом некоторые модели подешевели: Volkswagen Polo – до 894 тыс. рублей, LADA 4x4 – до 390 тыс.

«Активность пользователей заметно выросла. Мы наблюдаем повышенное внимание к SUV (+8%) и автомобилям до 10 лет (+10,5%), включая премиальные модели. Оживление связано с сезонным фактором – весной покупатели возвращаются к отложенным сделкам»,

– отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
21:49 Найденным в лесу под Екатеринбургом щенкам необходима поддержка
20:31 Три года исполнилось Группе анонимных краеведов Свердловской области
20:04 Присяжные оправдали жителя Свердловской области по делу о смертельном ударе
19:11 За неделю в Свердловской области родились 642 малыша
18:53 Двое жителей Екатеринбурга заплатят крупные штрафы за кражу с дорожной техники
18:22 В Калиновском лесопарке организуют воскресный субботник
17:39 LADA Priora лидирует на рынке поддержанных авто Свердловской области
17:18 С 16 апреля в Екатеринбурге изменятся два автобусных маршрута
16:41 В каменской больнице прошли учения по помощи пострадавшим от радиации
16:19 К 7 годам колонии приговорили жительницу Артёмовского за невозвращённые подругам долги
15:54 В Екатеринбурге признали виновным в убийстве мужчину с «амнезией»
14:51 Школу №22 в Верхней Пышме хотят превратить из советского здания в современный комплекс
14:24 На фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге ищут волонтёров
13:41 О лесных пожарах в Свердловской области сообщает «Авиалесоохрана»
12:57 Суд обязал «ГАЗЭКС» выплатить 3 млн рублей матери утонувшего в яме мальчика в Талице
12:02 Почти в три раза выросли поставки помело на Урал
11:51 В Екатеринбурге подростки скинули электросамокат с моста на оживлённую магистраль
11:30 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников осудили в Нижнем Тагиле
10:38 В Екатеринбурге может стать больше безопасных от электросамокатов зон
09:50 С ножом-расчёской пришла женщина в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге
09:19 В свердловском посёлке Билимбай погиб мужчина на квадроцикле
17:13 Женщина погибла после массового ДТП в Екатеринбурге, ее полуторагодовалый сын в коме
16:00 В Екатеринбурге на Чусовском тракте ограничат движение через железнодорожный переезд
15:11 В Первоуральском округе обустраивают временный объезд после разрушения моста из-за паводка
14:13 Школьник из Екатеринбурга стал победителем Всероссийской олимпиады по физике
13:15 Свердловчан просят оглянуться в храмах, чтобы помочь найти пропавшего
Все новости
