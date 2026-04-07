С 16 апреля в Екатеринбурге изменятся два автобусных маршрута
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 16 апреля у автобусов № 56 и № 67 поменяются маршруты. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе администрации.
Автобус № 56 «7 Ключей – Новокольцовский микрорайон» в обоих направлениях пойдет по улицам Ангарская – Билимбаевская – Таватуйская вместо улицы Технической (от Ангарской до Расточной), где нет остановочных пунктов. Автобус № 67 будет ходить от «Школа "Созвездие"» до новой остановки «Ритейл-парк Солнечный» по улицам Чемпионов – Любви – Лучистая – Нескучная.
Ранее также сообщалось, что с 16 апреля продлят маршрут № 51 из-за появления на нём автобусов особо большого класса. Однако на этот раз в мэрии его не упомянули.
